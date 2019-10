E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante questo weekend riprendano tutti i campionati, con la Juventus impegnata sabato 19 ottobre alle ore 20:45 all'Allianz Stadium contro il Bologna, a tenere banco in questi sono il mercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nella sessione invernale. L'esigenza della Juventus è quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori e molti esuberi potrebbero lasciare Torino a gennaio.

In questo senso, potrebbe venire in 'aiuto' il Manchester United, che sarebbe vicino all'ingaggio come nuovo tecnico di Massimiliano Allegri. Oltre a portare benefici dal punto di vista del bilancio (il tecnico toscano ha un ingaggio pesante con i bianconeri fino a giugno 2020), quest'ultimo vorrebbe due giocatori bianconeri al Manchester United. Secondo il noto giornale sportivo torinese Tuttosport, Allegri avrebbe chiesto alla società inglese due giocatori della Juventus: Mandzukic ed Emre Can.

Juventus, Allegri vicino allo United: avrebbe chiesto Mandzukic ed Emre Can

Sono stati due dei giocatori più utilizzati la scorsa stagione da Allegri, che da sempre ne apprezza le loro qualità tecniche e temperamentali: parliamo di Mandzukic ed Emre Can, che il tecnico toscano potrebbe portare al Manchester United in caso di ingaggio da parte della società inglese. Come è noto infatti gli inglesi sono in crisi di risultati e la panchina di Solskjaer non è più salda come ad inizio stagione: potrebbe quindi esserci l'ingaggio di Allegri come nuovo tecnico, che conosce le esigenze del Manchester United, squadra piena di giocatori di talento ma che non ha l'esperienza adatta per ritornare a vincere come ai vecchi tempi.

In questo senso i possibili arrivi di Mandzukic ed Emre Can potrebbero essere utili per portare quell'esperienza internazionale di cui ha bisogno la squadra inglese. Della punta croata al Manchester United se ne parla da molto tempo, sin dal rifiuto di settembre al trasferimento in alcune società del Qatar che sarebbero state pronte a ricoprirlo d'oro. Riguardo a Emre Can, le recenti dichiarazioni in un'intervista con la nazionale tedesca non sarebbero state apprezzate dalla dirigenza bianconera che potrebbe decidere di cederlo a gennaio.

Il mercato della Juventus

Oltre ai prima menzionati, la Juventus potrebbe ulteriormente alleggerire la rosa bianconera cedendo gli altri esuberi che sembrano non trovare spazio in prima squadra. Su tutti Rugani, che piace allo Zenit San Pietroburgo, e i 'recuperati' Perin e Pjaca, che potrebbe lasciare la Juventus per andare a giocare in prestito. Piacciono rispettivamente a Benfica e Sampdoria e Genoa.