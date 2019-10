14.26 – FORMAZIONE UFFICIALE GUBBIO: Ravaglia, Zanoni, Cinaglia, Bacchetti, Maini, Sbaffo, Benedetti, Bangu, De Silvestro, Cesaretti, Tavernelli. All.: Alvini

14.25 – FORMAZIONE UFFICIALE REGGIO AUDACE: Narduzzo, Spanò, Rozzio, Costa, Libutti, Espeche, Varone, Favale, Rossi, Staiti, Marchi. All.: Guidi

14.05 – Gentili lettori di Blasting News, buon pomeriggio dal Mapei Stadium-Città del Tricolore di Reggio Emilia e benvenuti alla diretta di Reggio Audace-Gubbio, gara valevole per l' 8° giornata di Serie C. Tra poco le formazioni ufficiali.

Reggio Audace-Gubbio, la presentazione del match

La squadra umbra del Gubbio, invece, è reduce dal pareggio in casa contro la Feralpisalò per 0-0 nello scorso turno di campionato. Attualmente la compagine si trova al terzultimo posto in classifica con solo 5 punti, a meno quattro dall'ultima in classifica Imolese. Gli ospiti sono obbligati a vincere per provare ad allontanarsi dalla zona calda della classifica di questo girone.

I granata, reduci dal pareggio in casa della penultima della classifica, il Fano, ospitano oggi pomeriggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia la squadra umbra del Gubbio. Attualmente la formazione emiliana si trova al secondo posto in classifica con 15 punti, a pari merito del Vicenza, e a soli quattro punti di distanza dalla capolista Padova.

Probabili formazioni Reggio Audace-Gubbio

In vista del match in programma questo pomeriggio al Mapei Stadium-Città del Tricolore, valido per il girone B di Serie C, i tecnici Alvini e Franceschini dovrebbero optare per il seguente undici iniziale:

REGGIO AUDACE (3-4-1-2): Narduzzo; Spanò, Rozzio, Costa; Libutti, Rossi, Espeche, Favale; Staiti; Marchi, Kargbo.

Allenatore: Alvini

GUBBIO (4-3-3): Ravaglia; Lakti, Konate, Bacchetti, Filippini; Sbaffo, Benedetti, Bangu; De Silvestro, Cesaretti, Tavernelli. Allenatore: Guidi