Nonostante manchino diversi mesi al Calciomercato invernale, si parla già di possibile trattative che potrebbero svilupparsi a gennaio. Una delle società più attive da questo punto di vista sembra proprio la Juventus, che in estate non è riuscita ad alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Le mancate cessioni di alcuni esuberi potrebbero portare la dirigenza bianconera ad un lavoro extra a gennaio, con tanti giocatori destinati a lasciare Torino.

Su tutti spiccano i nomi di Rugani, Emre Can, Perin, Pjaca e soprattutto quello di Mandzukic. Come è noto la punta croata è stata vicina al trasferimento a settembre in Qatar ma evidentemente, nonostante l'offerta ricca di contratto presentata da alcune società asiatiche, il giocatore ha deciso di rimanere in bianconero con l'obiettivo di continuare a giocare in Europa. Come riporta Sky Sport, a gennaio la punta croata potrebbe decidere di considerare un trasferimento in Premier League e la destinazione più probabile sembrerebbe il Manchester United.

Juventus, Mandzukic ai saluti: potrebbe trasferirsi al Manchester United

La punta Mandzukic potrebbe trasferirsi a gennaio al Manchester United. Il croato vuole giocare in un campionato importante, per questo non ha accettato l'offerta dal Qatar. La destinazione inglese sembrerebbe apprezzata dal giocatore, in quanto diventerebbe il riferimento avanzato del Manchester United. Come è noto infatti il tecnico della squadra inglese Solskjaer ha sottolineato come il Manchester United abbia bisogno di una punta di esperienza e di qualità da affiancare ai tanti giovani della squadra inglese e Mandzuzkic potrebbe rappresentare il rinforzo ideale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2021 con la Juventus e percepisce sei milioni di euro a stagione. La sua cessione potrebbe non solo alleggerire il bilancio bianconero ma anche portare una somma notevole, considerando che la Juventus vorrebbe guadagnare dalla sua cessione almeno 10 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

Non solo Mandzukic, ci sono altri giocatori che dovrebbero lasciare la Juventus a gennaio: Rugani ad esempio interessa allo Zenit San Pietroburgo e potrebbe lasciare i bianconeri soprattutto se il recupero di Chiellini proseguisse in maniera ottimale.

Anche Emre Can potrebbe trasferirsi per giocare di più anche in prospettiva europei: come è noto infatti il giocatore ha bisogno di giocare per essere convocato dalla nazionale della Germania. Infine i recuperati Perin e Pjaca hanno bisogno di giocare per recuperare la forma ottimale: il portiere ex Genoa piace al Benfica mentre per il centrocampista offensivo potrebbe esserci una cessione in prestito, piace a Sampdoria e Genoa.