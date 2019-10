Questa estate sembrava che l'avventura di Paulo Dybala alla Juventus potesse essere arrivata al capolinea. Il numero 10 juventino, invece, ha deciso di rifiutare le varie offerte e di rimanere a Torino. La scelta di Paulo Dybala fino ad ora è stata premiata visto che con la Juve si sta togliendo grandi soddisfazioni. Maurizio Sarri ha rivitalizzato la Joya che lo ripaga a suon di gol. Il numero 10 juventino, martedì contro la Lokomotiv Mosca, ha di fatto ribaltato la partita e ha consentito alla sua squadra di vincere per 2-1.

Uno dei grandi estimatori di Paulo Dybala è Daniele Adani. L'opinionista di Sky Sport definisce da sempre l'argentino come l'eletto e anche martedì al termine della sfida di Champions League con un tweet ha voluto esaltare la prestazione della Joya: "E pensare che nel nostro Paese c’è ancora chi pensa non sia decisivo, e lo dice pure...", ha scritto Daniele Adani.

Adani esalta Dybala

Paulo Dybala è molto amato dai tifosi juventini che lo esaltano sia all'Allianz Stadium che sui social network.

Ma c'è anche chi non perde occasione per criticare il numero 10 della Juve. Di recente Antonio Cassano aveva dichiarato che se i bianconeri si fossero affidati a Paulo Dybala non avrebbero vinto nulla. La Joya ha immediatamente smentito l'ex attaccante fra gli altri della Sampdoria visto le reti decisive contro Inter e Lokomotiv Mosca. Paulo Dybala, però, può godere della stima di Daniele Adani che spesso si trova a sottolineare le belle giocate dell'attaccante della Juve.

Il commentatore di Sky Sport, martedì con un tweet, ha voluto ribadire quanto apprezzi l'argentino e ha tirato una frecciata a tutti coloro i quali ritengono che la Joya non sia decisiva. Adani all'interno del suo post sul noto social network ha aggiunto come hashtag la parola eletto. Infatti, il commentatore di Sky Sport, ama definire Paulo Dybala l'eletto.

Dybala in estate ha rifiutato anche il Paris Saint - Germain

Questa estate, il futuro di Paulo Dybala è apparso più di una volta in bilico.

Il numero 10 juventino è stato accostato al Manchester United, al Tottenham e al Paris Saint - Germain. Ma l'argentino ha declinato tutte queste proposte perché la sua volontà era quella di rimanere alla Juventus. La decisione di Paulo Dybala ha fatto felici tutti i tifosi juventini ma anche gli amanti del calcio italiano che possono ancora godere delle prestazioni di questo grande talento o come dice Daniele Adani possono godere delle prestazioni dell'eletto.

Già da sabato è possibile che i sostenitori della Juve possano rivedere Paulo Dybala in campo perché è probabile che Maurizio Sarri contro il Lecce possa schierarlo nuovamente tra i titolari visto che non è da escludere che in Puglia riposi Cristiano Ronaldo.