Questa mattina la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi e prepararsi in vista della gara contro il Lecce. I bianconeri, infatti, già sabato pomeriggio saranno in campo e per questo motivo Maurizio Sarri starebbe pensando ad attuare un po' di turnover anche perché il calendario è davvero serrato. Il tecnico toscano, contro il Lecce, confermerà il 4-3-1-2 e come trequartista dovrebbe rivedersi Federico Bernardeschi.

Il numero 33 juventino, martedì, ha riposato e per questo motivo la sensazione è che in Puglia tornerà in campo dal primo minuto. Oltre a Federico Bernardeschi potrebbero vedersi anche altre novità soprattutto a centrocampo visto che Sami Khedira potrebbe rifiatare e per sostituirlo al suo posto potrebbe trovare spazio uno fra Emre Can e Rodrigo Bentancur. Dunque il numero 23 juventino potrebbe avere una chance per poter giocare dal primo minuto, ogni decisione comunque verrà presa solo dopo l'allenamento di venerdì. Ma di certo è molto probabile che in quel di Lecce, la Juve presenti alcune novità visto che gli impegni ravvicinati sono parecchi.

Venerdì la Juve si allenerà al pomeriggio

Nella giornata di venerdì, la Juventus sarà alla Continassa in mattinata per allenarsi in vista della gara contro il Lecce. Prima della seduta di lavoro dei bianconeri, ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri che si terrà alle ore 13:30. Difficilmente, il tecnico juventino nel classico incontro con i media darà qualche indicazione di formazione visto che generalmente preferisce comunicare le sue decisioni ai giocatori e non ai media.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Cristiano Ronaldo

Nel pomeriggio di venerdì, inoltre, la Juventus partirà da Torino Caselle alla volta di Lecce e una volta sbarcata in Puglia raggiungerà l'hotel che la ospiterà per il ritiro.

Sabato CR7 potrebbe riposare

Per la gara di sabato contro il Lecce non è da escludere che Cristiano Ronaldo possa riposare anche perché la Juventus successivamente sarà impegnata nel turno infrasettimanale contro il Genoa. CR7 sicuramente rifiaterà e spetterà a Maurizio Sarri decidere se farlo riposare contro i giallorossi o contro i rossoblu.

Anche perché dopo la gara contro il Genoa la Juve è attesa dal derby della Mole contro il Torino, a seguire ci sarà la sfida di Champions League contro la Lokomotiv Mosca e prima della pausa per le nazionali ci sarà anche il match contro il Milan. Dunque viste le tante gare ravvicinate Maurizio Sarri dovrà necessariamente dosare le forze dei suoi campioni. Qualora Cristiano Ronaldo sabato dovesse riposare in attacco giocherebbero Paulo Dybala e Gonzalo Higuain con Federico Bernardeschi che agirà alle loro spalle.