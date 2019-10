Oggi si è svolta l'assemblea dei soci della Juventus durante la quale il Presidente Andrea Agnelli ha parlato degli obbiettivi sportivi, economici e dell'aumento di capitale del club. Il numero uno bianconero innanzitutto è sicuro del fatto che Ronaldo meriti di vincere il sesto Pallone d’Oro e gli augura di raggiungere questo traguardo personale già in questa annata. L'ex Real Madrid è nella lista dei candidati di France Football insieme all'altro bianconero De Ligt.

Dopo aver elogiato il bomber di Madeira, Agnelli ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a chiedere l'aumento di capitale. La Juventus vorrebbe stare al passo con le concorrenti che sono Manchester United, Real Madrid e Tottenham, i quali hanno già chiesto risorse ai soci e al mercato. La Vecchia Signora, secondo quanto detto dal presidente, è una delle grandi squadre europee che possiede un marchio globale.

Il nuovo piano economico ha come priorità far espandere il brand Juventus nel mondo. Il massimo dirigente ha sottolineato che i traguardi sportivi sono al centro del progetto e contemplano il mantenimento del primato in Italia e la possibilità di aumentare la competitività a livello europeo: “Questo è l'anno zero, la nostra missione è pensare in grande”.

L'idea della Superlega

Da tempo all’Associazione dei Club Europei (ECA) c’è allo studio l'idea di una Superlega.

Il rampollo di casa Agnelli, in qualità di presidente dell'ente, ha risposto alle domande in merito a questa ipotesi sottolineando che la Superlega al momento non esiste, ma c’è la volontà di trovare un nuovo modello per le competizioni europee dal 2024. L’intervistato pensa che occorrerebbe in primo luogo una calendarizzazione armoniosa e poi puntare sui meriti sportivi dei club. Il nuovo modello dovrebbe concedere a tutti l’opportunità di aspirare alla partecipazione nei tornei. La conciliazione con i campionati nazionali sarebbe indispensabile, nonostante l'idea di aumentare la quantità di partite internazionali.

Il calcio femminile e i ringraziamenti

L'aumento di capitale prevederebbe investimenti anche nel settore del calcio femminile. Il presidente, consapevole che il calcio femminile è in ascesa, non vuole farsi trovare impreparato e, per cogliere quest'altra occasione, ci sarebbe in progetto la costruzione di uno stadio da adibire alla Juventus Women e Under 23. Agnelli nella sua relazione ha voluto ringraziare il capitano Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, ossia gli unici due giocatori che hanno conquistato otto scudetti consecutivi.

Tra le persone che meritano gratitudine, per il massimo dirigente, c’è anche Massimiliano Allegri, considerato determinante nel percorso di crescita della squadra.