Quella di oggi è una giornata molto importante in casa Juventus visto che all'Allianz Stadium è in corso l'assemblea degli azionisti. Proprio poco prima che l'assemblea prendesse il via il club bianconero con un comunicato apparso sul suo sito internet ha annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione con Jeep. Infatti, la Juve e la FCA Italy S.p.a hanno raggiunto un'intesa per incrementare di 25 milioni il corrispettivo annuo.

Dunque il club bianconero vedrà entrare nelle sue casse un nuovo introito nelle stagioni 2019/2020 e 2020/2021. Inoltre, Juventus e Jeep hanno deciso di iniziare in anticipo rispetto ai tempi le negoziazioni per il rinnovo della sponsorizzazione.

Parla Agnelli

Questa mattina, la Juventus ha annunciato un nuovo accordo di sponsorizzazione con la Jeep che porterà altri 25 milioni annui nelle casse della Vecchia Signora.

Dunque la mattinata juventina, è iniziata nel migliore dei modi e poi è proseguita con l'assemblea degli azionisti che è iniziata con il discorso del presidente Andrea Agnelli. Il numero uno della Juve ha toccato vari temi sottolineando come il club vuole crescere ulteriormente. Andrea Agnelli in modo particolare ha affermato con orgoglio che la Juve nell'ultimo anno sia riuscita ad arrivare al giocatore più forte al mondo: "Solo nell'ultima stagione abbiamo attratto il migliore del mondo, Cristiano Ronaldo", ha dichiarato il presidente della Juve che poi ha aggiunto che spera che CR7 già quest'anno possa vincere il Pallone d'Oro perché se lo merita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Affari E Finanza

Dunque per i bianconeri c'è grande voglia di crescere ed espandersi e il nuovo accordo con la Jeep va assolutamente in questo senso è pone la società di Agnelli in linea con le migliori squadre.

Il ringraziamento ad Allegri

Nel corso dell'assemblea degli azionisti Andrea Agnelli ha toccato molti temi sottolineando con orgoglio la crescita della Juve sotto tutti i punti di vista. Il presidente bianconero, inoltre, ci ha tenuto a ringraziare Massimiliano Allegri che ha contribuito a portare la squadra sempre più in alto: "Un pensiero va anche al contributo di Max Allegri, determinante nella crescita della Juventus".

Il presidente bianconero ha anche sottolineato che Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini sono gli unici giocatori ad aver conquistato ben otto scudetti consecutivi. Dunque anche grazie alla presenza di uomini straordinari hanno consentito e consentiranno al club bianconero di crescere ulteriormente perché di certo la volontà del management juventino è quello di portare il loro brand in vetta al mondo e per farlo ci vuole la grande lungimiranza di una guida sapiente come quella di Andrea Agnelli.