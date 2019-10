La Juventus tornerà in campo domani, sabato 19 ottobre, all'Alianz Stadium contro il Bologna di Mihajlovic. Dopo la sosta, c'è da capire come stanno i vari giocatori e questo potrebbe essere un fattore molto importante. Per quanto riguarda l'attacco, dovrebbe essere Gonzalo Higuain ad affiancare Cristiano Ronaldo.

Sarri ha tutti a disposizione tranne Chiellini e Ramsey

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic è una squadra insidiosa.

La Juventus contro le medio-piccole abbassa spesso la tensione, non giocando al massimo delle sue capacità e andando a rischiare molto. La sfida di domani sarà fondamentale per capire come stanno i giocatori rientrati dalle loro rispettive nazionali, in questo modo Maurizio Sarri potrà fare un bilancio, in vista soprattutto delle prossime partite molto importanti. In attacco Gonzalo Higuain è favorito per un posto al fianco ovviamente di Cristiano Ronaldo.

L'attaccante portoghese ha da poco realizzato la sua rete numero 700 e vuole continuare a battere record su record. Solo Chiellini e Ramsey sono indisponibili per la partita contro il Bologna; Danilo e Douglas Costa risponderanno alla convocazione. A questo punto c'è da capire come Sarri potrebbe schierare la Juventus, visto che c'è un problema di abbondanza in tutti i ruoli.

Attenzione a non sottovalutare la Spal

La partita di domani davanti ai propri tifosi, per la Juventus rappresenta una sfida molto importante; le gare dopo la sosta per le nazionali nascondono infatti sempre delle insidie.

Maurizio Sarri, ha avuto pochi giorni per preparare il match e con pochi giocatori. Questo per il Bologna potrebbe essere un vantaggio, dato che la squadra di Mihajlovic non ha molti nazionali. La partita sarà visibile su DAZN e ci saranno collegamenti a partire dalle 20:30, interviste ai protagonisti e analisi tattiche della sfida. Nel post gara ci sarà la sintesi, con gli episodi più importanti da rivedere e discutere, inoltre si potrà a caldo la voce di alcuni dei protagonisti.

Il pronostico, ovviamente, è tutto a favore dei campioni d'Italia in carica, anche se il Bologna nelle ultime uscite ha sempre fatto sudare gli avversari, e la Juventus, contro questo genere di squadre, va più in difficoltà. Come ad esempio è accaduto contro la Spal, quando la formazione di Sarri, nonostante la vittoria, ha dovuto sudare per avere ragione degli avversari. Questo turno della Serie A sarà molto importante per capire lo stato di forma delle varie squadre.

Inter e Napoli cercheranno di tenere il passo della Juventus, bisognerà lottare con i bianconeri fino alla fine, se si vorrà cercare di vincere qualcosa di importante al termine della stagione, altrimenti sarà ancora gloria, la nona consecutiva per la formazione di Torino.