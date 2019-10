La Juventus è pronta a disputare la partita di sabato 19 ottobre alle ore 20:45 contro il Bologna di Mihajlovic che, per la felicità di tutti, potrebbe essere in panchina a seguire la sua squadra. Nonostante però sia ritornato l'argomento principale il calcio giocato, alcuni media sportivi danno molta rilevanza alle notizie di Calciomercato, alcune delle quali arrivano soprattutto dalle interviste dei protagonisti.

Di recente la Gazzetta dello Sport ha intervistato Mauro Icardi, punta di proprietà dell'Inter, ma attualmente in prestito al Paris Saint Germain. La società francese ha la possibilità a giugno 2020 di riscattare l'argentino da quella di Suning per circa 65 milioni di euro, ma della possibile trattativa è lo stesso Icardi a non volerne parlare. Proprio al noto giornale sportivo milanese l'argentino ha dichiarato che ''per quest’anno sono al Psg e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi, a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede''. Ha poi dedicato attenzioni anche all'Inter e alla Juventus.

Icardi loda la Juve

Il giornale sportivo milanese ha intervistato Icardi, il quale ha avuto modo di parlare di molti argomenti, in particolar modo di calciomercato e della Serie A. In merito al suo futuro, come già accennato in precedenza, attualmente l'argentino vuole pensare solo a fare bene con il Paris Saint Germain, mentre riguardo alla Serie A e all'Inter, ha dichiarato che per quest'ultima nutre tanto rispetto e si augura che faccia un bel campionato in quanto è rimasto legato alla società ed a tanti suoi ex compagni.

Non è poi mancato il riferimento alla prima in classifica in Serie A, sottolineando come ''la Juventus rimane il top''. Un attestato di stima non indifferente, considerando anche la possibile trattativa che si sarebbe potuta sviluppare in estate, quando i bianconeri avrebbero voluto investire sull'argentino, ma soprattutto per volontà dell'Inter la trattativa non si è concretizzata. Secondo le ultime indiscrezioni, Icardi resterebbe sempre un obiettivo bianconero, soprattutto nel caso in cui il giocatore non fosse riscattato dal Paris Saint Germain.

Il mercato della Juventus

Il calciomercato invernale potrebbe regalare clamorose trattative, in particolar modo la Juventus, Icardi a parte, sembra stia lavorando soprattutto sulla cessione degli esuberi. Secondo le ultime indiscrezioni, Allegri potrebbe diventare il nuovo tecnico del Manchester United e potrebbe chiedere ai bianconeri due giocatori considerati veri e propri esuberi dalla Juventus: Mandzukic ed Emre Can.

Soprattutto il croato sembra vicinissimo al trasferimento alla società inglese, indipendentemente dall'ingaggio o meno di Massimiliano Allegri.