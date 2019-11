La quindicesima giornata della Liga si chiuderà nella serata di domenica 1° dicembre al Wanda Metropolitano con il big match Atletico Madrid-Barcellona, una classica del calcio spagnolo tra due squadre che in settimana sono state protagoniste con risultati diversi in Champions League: i colchoneros sono infatti reduci dalla sconfitta di stretta misura con la Juve, mentre i blaugrana arrivano dal netto successo per 3-1 sul Borussia Dortmund con il quale hanno centrato in anticipo di un turno la matematica qualificazione agli ottavi.

In campionato l’Atletico occupa il quarto posto con 25 punti a -3 dal Barça che è al comando insieme al Real Madrid, tra l'altro c’è il Clasico da recuperare e dunque entrambe le battistrada hanno giocato una gara in meno rispetto alla squadra di Simeone. Al terzo gradino a una lunghezza dal duo di testa c'è il Siviglia.

Atletico in serie utile da dieci giornate ma collezionando molti pareggi come nel turno precedente sul campo del Granada (1-1), il Barcellona invece è reduce dal successo esterno con il Leganés (1.2).

Atletico vs Barça

In Tv – Atletico Madrid-Barcellona si giocherà domenica 1° dicembre alle ore 21:00 e sarà visibile in diretta streaming su Dazn (disponibile anche sul canale 209 di Sky per gli abbonati).

Precedenti – Nella passata stagione a Madrid la sfida è finita 1-1 (Diego Costa e Dembélé), mentre al Camp Nou si sono imposti i catalani per 2-0. Nel frattempo battuta due volte ai quarti di Champions, in campionato, però, l’Atletico non vince la sfida col Barcellona da ben quasi nove anni (2-1 nella stagione 2009/10).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Pronostici Calcio

Curiosità – Nel campionato spagnolo 1942/43 si è registrata la vittoria casalinga più ampia di sempre del club di Madrid contro il Barcellona, all’epoca denominato Atlético Aviación vinse 4-0; mentre un più recente tennistico 0-6 risalante alla Liga 2006/07 a oggi è il successo più vistoso del Barça in casa dell’Atletico, in quel tabellino marcatori figurano Lionel Messi (doppietta), Iniesta, Ronaldinho, Eto’o e l’azzurro Gianluca Zambrotta.

Pronostico - In un contesto di equilibrio con quote molto simili tra loro per i tre possibili segni, secondo gli esperti è comunque favorita la squadra viaggiante.

Le probabili formazioni al Wanda Metropolitano

Al Wanda Metropolitano ci saranno di fronte il migliore attacco e la migliore difesa di Spagna: 35 reti realizzate finora in campionato dai catalani, 9 quelle subite dall’Atletico. Da una parte il tridente letale Messi, Suarez e l’ex Griezmann atteso dai fischi del Wanda, dall’altra gli uomini bunker del Cholo davanti al portiere Oblak.

Nella formazione padrona di casa out gli infortunati Vrsaljko e Diego Costa e presenza in fortissimo dubbio anche per Gimenez e Savic; mentre Valverde sarà a Madrid senza lo squalificato Busquets.

A seguire le probabili formazioni:

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Renan Lodi, Hermoso, Felipe, Trippier; Joao Felix, Thomas, Saul, Koke; Correa, Morata. All.: Simeone.

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Junior Firpo; Vidal, De Jong, Arthur; Griezmann, Suarez, Messi. All.: Valverde.