La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani e lo dimostra anche la campagna acquisti del Calciomercato estivo. Oltre ad aver investito in maniera massiccia nel settore giovanile (gli under 15 Cerri, Finnan e Joel Ribeiro e gli under 23 Rafia, Han e Mota Carvalho) i bianconeri hanno deciso di regalare giovani di qualità anche per la prima squadra, basti guardare gli arrivi di De Ligt (75 milioni di euro all'Ajax), Demiral (18 milioni al Sassuolo), Pellegrini (15 milioni alla Roma), e Romero (circa 30 milioni al Genoa), questi ultimi due andati in prestito fino a fine stagione.

Anche la prossima estate potrebbe arrivare un giovane molto interessante in scadenza di contratto a giugno 2020: parliamo del centrocampista offensivo olandese del Manchester United Chong, che fatica a trovare l'intesa contrattuale con la società inglese. Secondo Calciomercato.com, la Juventus già sta trattando con il suo agente sportivo Barnett e i bianconeri sarebbero in prima fila per un eventuale acquisto a parametro zero.

Juventus, Chong del Manchester United il possibile colpo 'alla Pogba'

L'evoluzione di Chong ricorda molto quella di Pogba, che nel 2012 all'età di 19 anni lasciò a parametro zero il Manchester United per trasferirsi alla Juventus, per poi ritornare successivamente nella società inglese per una somma superiore ai 100 milioni di euro. Il giocatore è considerato un potenziale campione, ma Solskjaer non gli sta dando molta fiducia nonostante il tecnico norvegese sia solito schierare molti giovani nel suo Manchester United.

La possibilità che lasci la società inglese è quindi concreta, fra l'altro la Juventus potrebbe giocare delle carte molto interessanti per poter facilitare la trattativa. Uno di queste è sicuramente Mario Mandzukic, che con ogni probabilità lascerà la Juventus a gennaio ed interessa proprio al Manchester United. I bianconeri lo valutano circa 5 milioni di euro, ma la società inglese potrebbe ottenere uno sconto qualora decidesse di inserire Chong nella trattativa.

Il mercato della Juventus

Restando in tema giovani, la Juventus è al lavoro per portare a Torino Matias Soulé, centrocampista offensivo argentino del Velez Sarsfield, che va in scadenza con la società argentina a dicembre. Potrebbe quindi arrivare a gennaio e magari essere un importante rinforzo per la primavera o per l'under 23, essendo un classe 2003. In Argentina è soprannominato 'il nuovo Di Maria' e secondo le ultime indiscrezioni, ci sarebbero anche Barcellona e Real Madrid sul giocatore.

Ci attendiamo però anche delle cessioni nel mercato di gennaio: oltre a Mandzukic, potrebbero lasciare Torino Emre Can, Perin, Pjaca ed uno fra Rugani e Demiral.