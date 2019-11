La Juventus ha dimostrato - nell'ultimo Calciomercato estivo e non solo - come l'idea sia quella di investire su giovani di qualità, che siano pronti per il presente ma che diventino dei riferimenti soprattutto in futuro: gli acquisti di De Ligt, Demiral, Pellegrini e Romero per la prima squadra e Mota Carvalho, Han e Rafia per l'under 23 ne sono la dimostrazione. Inoltre, a gennaio potrebbe arrivare un giovane centrocampista offensivo argentino, in scadenza con il Velez Sarsfield a dicembre, ovvero Matias Soulé.

Secondo il Daily Mail, ci sarebbe un nuovo giovane individuato da Paratici per la prossima stagione e che potrebbe arrivare a parametro zero. Come riportato dal noto giornale inglese, potrebbe essere un vero e proprio colpo alla Pogba, in quanto arriverebbe proprio dopo essere andato in scadenza di contratto con il Manchester United. Parliamo di Tahith Chong, 20enne centrocampista offensivo della società inglese, con il contratto in scadenza a giugno 2019 ma capace già di collezionare 4 presenze in questa stagione in prima squadra.

Juventus, possibile nuovo 'colpo alla Pogba': è Chong dello United

Secondo il Daily Mail, la dirigenza bianconera potrebbe dunque decidere di investire sul centrocampista offensivo del Manchester United nativo delle Antille Olandesi Tahith Chong. Quest'ultimo, come dicevamo, va in scadenza di contratto a giugno 2019, rappresenta un'opportunità di mercato ed è un giocatore dalle notevoli qualità e con grandi margini di miglioramento.

Sarebbe un sorta di acquisto alla Pogba, perché arriverebbe a vent'anni alla Juventus, dove avrebbe l'opportunità di crescere molto come uomo e come giocatore. Attualmente ha una valutazione di circa 10 milioni di euro e come scrive il noto giornale inglese, è molto apprezzato dall'attuale tecnico del Manchester United Solskjaer.

Chong potrebbe decidere di trasferirsi alla Juventus

L'incertezza però dei piani tecnici della società inglese potrebbero spingere il giocatore a scegliere una nuova esperienza professionale, in una società fra le prime a livello europeo e che si è sempre dimostrata importante per la crescita dei giovani, basti ricordare i vari Pogba e Morata.

Come già anticipato, è un classe 99, compie il compleanno a dicembre, sarebbe quindi un'opportunità di mercato, potendo tornare utile non solo per la prima squadra ma eventualmente anche per la Juventus under 23. Come già accennato in precedenza, i bianconeri potrebbero ufficializzare a gennaio un altro giovanissimo, definito in Argentina il nuovo Di maria, ovvero Matias Soulé. Inoltre la dirigenza bianconera sta lavorando su altri parametri zero, su tutti piacciono Aldeirweireld ed Eriksen del Tottenham e Meunier del Paris Saint Germain.