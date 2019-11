Bosnia-Italia. Alle ore 20.45 A Zenica la Bosnia del C.T Robert Prosinecki ospita l'Italia del C.T Roberto Mancini, incontro valido per la 9.a giornata del Gruppo J delle Qualificazioni ad Euro 2020. All'interno di questo girone tra poco meno di un'ora e quindi alle 18 si giocheranno Armenia-Grecia e Finlandia-Liechtenstein. Gli azzurri sono in testa al girone con 24 punti conquistati in 8 gare disputate, dunque Italia sempre vittoriosa all'interno di queste Qualificazioni e a punteggio pieno.

Al secondo posto c'è la Finlandia con 15 punti, finlandesi che oggi potrebbero staccare il 'pass' per Euro 2020 in caso di successo sul Liechtenstein; al terzo posto abbiamo Armenia e Bosnia con 10 punti a testa ma i bosniaci sono certi di giocarsi la Qualificazione nei prossimi spareggi di marzo avendo vinto la Lega B in Uefa Nations League. Chiudono il girone la Grecia con 8 punti e il Liechtenstein con 2 punti.

Bosnia-Italia sarà diretta dall'arbitro svizzero Sandro Scharer, coaudiuvato da Stephane De Almeida e Bekim Zogaj, il quarto uomo sarà il signor Alain Bieri.

Bosnia-Italia, le scelte di Prosinecki e Mancini

Bosnia-Italia, le probabili formazioni. QUI BOSNIA- Il C.T bosniaco Prosinecki nel tentativo di trovare una vittoria storica contro l'Italia (bosniaci con la testa agli spareggi di marzo) si affiderà al 4-1-3-2 con Sehil in porta; i due terzini saranno Kvrzic e Kolasinac con Kovacevic e Bicakcic al centro; lo schermo davanti alla difesa sarà Besic con Cimirot, lo juventino Pjanic e il milanista Krunic alle spalle della coppia d'attacco formata da Visca e dal romanista Dzeko.

QUI ITALIA- Roberto Mancini sta valutando l'ipotesi di fare esperimenti in vista dei prossimi Europei in quanto la Qualificazione è stata acquisita contro la Grecia all' Olimpico ed inserire magari nel secondo tempo qualcuno tra Orsolini, Castrovilli e Cistana, 4-3-3 per il tecnico azzurro con Donnarumma tra i pali; i due terzini saranno Florenzi ed Emerson con capitan Bonucci e Acerbi al centro della difesa; in mezzo al campo spazio per Barella, Jorginho e Tonali (sarebbe l'esordio dal 1' per il centrocampista bresciano); il tridente sarà composto da Bernardeschi, Belotti (in vantaggio su Immobile) e Insigne.

Bosnia (4-1-3-2): Sehic; Kvrzic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic; Cimirot, Pjanic, Krunic; Visca, Dzeko.C.T : Prosinecki.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Emerson Palmieri; Barella, Jorginho, Tonali; Bernardeschi, Belotti, Insigne. C.T: Mancini.