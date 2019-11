In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha fatto diverse rotazioni ma in difesa ha preferito affidarsi sempre ai titolarissimi ovvero Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Anche perché vista l'assenza di Giorgio Chiellini il tecnico toscano preferisce consolidare l'intesa tra il numero 19 juventino e l'olandese. Perciò Merih Demiral e Daniele Rugani hanno giocato una sola partita a testa. Il numero 28 bianconero ha avuto la sua chance contro il Verona mentre il difensore toscano ha giocato contro il Genoa.

Entrambi però, in queste occasioni non hanno brillato particolarmente. Dunque sia per Merih Demiral che per Daniele Rugani a gennaio potrebbero aprirsi degli scenari di mercato. Il giocatore ex Sassuolo ha diversi estimatori e perciò a gennaio potrebbe arrivare il divorzio con la Juventus.

Arsenal e Manchester United su Demiral

Il futuro di Merih Demiral è ancora tutto da scrivere e non è scontato che a gennaio possa rimanere a Torino.

Il numero 28 juventino sta giocando pochissimo e perciò potrebbe decidere di lasciare la Juventus nella sessione invernale di mercato. Il difensore ex Sassuolo ha molti estimatori soprattutto in Premier League. Su Demiral ci sarebbero l'Arsenal e il Manchester United. Resta poi da capire quale sarà la risposta della Juventus che potrebbe decidere di non cederlo. Demiral però vorrebbe giocare di più perciò il suo futuro resta tutto da decifrare.

Attenzione poi anche a Daniele Rugani anche lui è stato poco impiegato e dunque potrebbe decidere di partire e su di lui potrebbe esserci il Milan che cercherebbe un difensore. I rossoneri potrebbero pensare anche a Demiral e non è da escludere che il club lombardo tenti l'assalto ad uno dei due difensori juventini nel mese di gennaio.

A gennaio Mandzukic potrebbe partire

Nella finestra di mercato di gennaio la Juventus non dovrà risolvere solo le situazioni di Merih Demiral e Daniele Rugani, ma dovrà anche occuparsi della questione legata a Mario Mandzukic.

Il croato da alcuni mesi non fa più parte dei convocati bianconeri e il divorzio nella prossima sessione di mercato sembra scontata. Al momento su di lui ci sarebbe sempre l'interesse del Manchester United che è alla ricerca di una prima punta. Adesso resta da capire se e quando il club inglese si farà avanti con la Juve per arrivare a Mario Mandzukic. Dunque sicuramente la società bianconera e il bomber croato cercheranno una soluzione che possa accontentare tutti.

Mandzukic è un giocatore dal grande valore e sicuramente quando aprirà il mercato le pretendenti non mancheranno. Al momento comunque la favorita per assicurarsi il suo cartellino sembra essere il Manchester United, il club bianconero però per cederlo chiede 12 milioni.