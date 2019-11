Se ne era parlato molto negli ultimi giorni e adesso arrivano importanti conferme: la Juventus ha praticamente acquistato il centrocampista offensivo argentino Matias Soulé. Il classe 2003, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield, è pronto a firmare la sua intesa contrattuale con la Juventus e ad aggregarsi almeno inizialmente alla rappresentativa bianconera under 17. Un giocatore ambito da molte società, tanto che si è parlato di un interesse del Barcellona e del Real Madrid ma soprattutto del Monaco, che era pronto ad offrire un importante contratto al centrocampista offensivo argentino. Come scrive ilbianconero.com, il giocatore è stato a Barcellona per sbrigare le ultime pratiche per l'ottenimento del passaporto comunitario 'grazie' ai parenti della madre. Ottenuto è pronto a sottoscrivere la sua intesa contrattuale con la Juventus.

Juventus, acquistato il talento argentino Soulé: arriva a zero dal Velez

In Argentina è soprannominato 'il nuovo Di Maria', 'ama' destreggiarsi sulla destra ma è bravo su tutta la trequarti offensiva. Continua quindi la politica bianconera di investimento nei giovani, dopo gli arrivi in estate per la prima squadra di De Ligt dall'Ajax, Demiral dal Sassuolo, Romero dal Genoa (attualmente in prestito alla società ligure), Pellegrini dalla Roma (in prestito al Cagliari) mentre per la Juventus under 23 i giovani Rafia dal Lione, Han dal Cagliari e Mota Carvalho dalla Virtus Entella.

Ritornando a Soulè, è sicuramente uno dei principali talenti del calcio argentino e Paratici è da un anno che lavora sulla trattativa, spesso confrontandosi con la famiglia del giocatore. Grazie alle capacità del direttore sportivo bianconero, la Juventus è pronta dunque ad ufficializzare un importante acquisto per il settore giovanile. La società bianconera starebbe inoltre lavorando su un altro giovane argentino classe 2001: Enzo Barrachena, centrocampista del Sion che però per potersi trasferire alla Juventus dovrebbe ottenere il passaporto comunitario proprio come ha fatto Matias Soulé.

Il mercato della Juventus

Oltre a pensare ad acquistare giovani per il futuro, la Juventus deve lavorare anche sulle cessioni per cercare di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. A gennaio ci attendiamo qualche partenza pesante, la più chiacchierata è quella di Mandzukic che piace al Manchester United: ci sono poi Emre Can, che fatica a trovare un posto da titolare, Demiral (interessa al Milan) e i recuperati Perin e Pjaca.

Quest'ultimi probabilmente si trasferiranno in prestito a gennaio per cercare di recuperare nella maniera ottimale dagli infortuni subiti a fine scorsa stagione.