Il campionato di Serie A riprenderà dopo la sosta per le nazionali. Il prossimo turno proporrà diversi big match. La 13ª giornata si aprirà alle ore 15.00 di sabato 23 novembre con la sfida tra Atalanta e Juventus. Il match della capolista sarà trasmesso in diretta tv su Sky. I bianconeri non vincono a Bergamo da 4 stagioni. L’ultimo successo in trasferta risale alla stagione 2015/16, quando si imposero per 0-2, con le reti di Andrea Barzagli e Mario Lemina.

I successivi 3 match sono terminati tutti 2-2.

Nella passata stagione ci fu un’autorete di Berat Djimsiti a portare gli ospiti in vantaggio, dopodiché pareggiò i conti Duván Zapata. L’attaccante colombiano, che ritornerà proprio contro la Juventus alla ripresa del campionato dopo l’infortunio, segnò nuovamente per il sorpasso atalantino. A fissare il risultato ci pensò Cristiano Ronaldo, nonostante i bianconeri si fossero ritrovati in inferiorità numerica per l’espulsione di Rodrigo Bentancur per somma di ammonizioni.

L’ultima vittoria casalinga dell’Atalanta in Serie A risale alla stagione 1992/93. Finì 2-1, con i goal di Stefano Lorenzi e Nicola Ventola in risposta al vantaggio ospite su autorete di Massimo Paganin. Il bilancio dei bergamaschi nelle partite in casa contro la Juventus è di appena 7 vittorie, a fronte di 24 pareggi e 26 sconfitte.

Calendario 13ª giornata, programma anticipi e posticipi

La 13ª giornata di campionato proseguirà alle ore 18 con un'altra sfida importante.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

A San Siro si incroceranno Milan e Napoli, con partita trasmessa in diretta tv su Sky. I rossoneri, sconfitti nell’ultimo turno dalla Juventus, hanno comunque mostrato una buona crescita nello sviluppo del gioco. Non sarà comunque facile battere i ragazzi di Carlo Ancelotti, che dovranno riscattarsi dopo le ultime prestazioni deludenti. Nella scorsa stagione finì 0-0, risultato che si ripetè anche in quella prima.

L’ultima vittoria del Milan risale alla stagione 2014/15, quando s’impose per 2-0, con i goal di Jérémy Ménez e Giacomo Bonaventura. Nel complesso abbiamo 32 vittorie per i rossoneri tra le mura amiche, a fronte di 25 pareggi e 14 sconfitte.

Il programma di anticipi si concluderà alle ore 20.45 con la partita tra Torino e Inter. In questo caso toccherà a DAZN trasmettere la sfida. Si proseguirà domenica 24 novembre alle ore 12.30 con il lunch match Bologna-Parma.

Il derby emiliano sarà visibile su DAZN. Lo stesso accadrà per la sfida tra Hellas Verona e Fiorentina delle ore 15.00. In contemporanea si giocheranno anche le partite di Roma e Lazio. I giallorossi ospiteranno il Brescia allo Stadio Olimpico, mentre i biancocelesti sfideranno il Sassuolo in trasferta. Entrambe saranno un’esclusiva di Sky. A seguire avremo Sampdoria-Udinese, con fischio d’inizio alle ore 18.00 (Sky).

Alla sera ci attenderà Lecce-Cagliari. La sfida comincerà alle ore 20.45 (Sky). Il programma si concluderà lunedì 25 novembre alle ore 20.45 con un match importante per la zona retrocessione tra Spal e Genoa. La diretta tv sarà trasmessa su Sky.