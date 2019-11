Manca ancora un po' alla sessione invernale del mercato, nonostante la Juventus si stia già muovendo. Fabio Paratici ha già in mente una lista di nomi per rinforzare la rosa. i nomi più caldi sono quelli di Donnarumma e Paul Pogba che potrebbe lasciare lo United per un clamoroso ritorno a Torino.

Pogba e Donnarumma i nomi caldi del mercato della Juventus

Il primo nome che salta all'occhio è sicuramente quello di Paul Pogba.

Il centrocampista francese non si trova bene al Manchester United e vuole cambiare aria. La Juventus resta la meta più ambita, ma anche il Real Madrid si sta muovendo per battere la concorrenza. Se dovesse arrivare Pogba è probabile che uno tra Rabiot e Emre Can parta, specialmente il secondo, che non rientra più nel progetto di Sarri. Un altro colpo che potrebbe mettere a segno la Juventus è quello di Gigio Donnarumma. Il portiere del Milan è in scadenza di contratto nel 2021 e questo potrebbe agevolare la trattativa con i rossoneri, che sono alla ricerca di un difensore centrale.

Demiral e Rugani sono quelli sul piede di partenza e a Milano uno dei due può finire. In uscita invece si registra la sicura partenza di Mario Mandzukic.

Per il mercato estivo a centrocampo si segue Rakitic

Il mercato della Juventus non si ferma però a gennaio, Paratici ha già in mente diversi nomi anche per quello estivo. Servono giocatori in grado di far fare il salto di qualità alla rosa, ma dipenderà molto da come finirà la Champions League.

Tra i nomi che si possono accostare alla Juventus c'è quello di Rakitic: il centrocampista del Barcellona, è in rotta di collisione con il club, e su di lui c'è anche il forte interesse da parte dell'Inter. Con l'eventuale suo arrivo, la rosa diventerebbe ancora più forte per la prossima stagione. Un altro profilo seguito è quello di Eriksen, attualmente in forza al Tottenham e in scadenza di contratto.

Gli inglesi, avrebbero proposto uno scambio alla pari con Rabiot, altra pedina che potrebbe partire nella sessione estiva del mercato, per gennaio per non perdere il danese a parametro zero in estate.

Ipotizzando la probabile formazione della Juventus per la stagione 2020/2021, potremmo considerare che molto probabilmente, tutto girerà ancora intorno a Cristiano Ronaldo, con lui in attacco, spazio a Dybala e a uno tra Douglas Costa e Eriksen.

A centrocampo, potremmo vedere un trio composto da Rakitic o Pogba, Ramsey e Pjanic. La difesa, non dovrebbe subire ulteriori cambiamenti, De Ligt sarà il punto fermo, con Bonucci mentre sulle corsie potrebbero agire Alex Sandro e Danilo. Szczęsny potrebbe essere confermato e si potrebbe alternare a Donnarumma, se l'affare con il Milan andasse in porto, ma è più probabile che il polacco venga ceduto per recuperare altri fondi.

Sicuramente, sarà una Juventus ancora più forte, pronta a lottare su tutti i fronti come è nel dna di questa squadra, passano gli anni ma il risultato non cambia.