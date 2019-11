Uno dei big che l'Inter ha ceduto la scorsa estate è Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non rientrava nei piani del club nerazzurro che, fin dall'inizio del ritiro, aveva deciso di metterlo ai margini della rosa com'era accaduto con Mauro Icardi. Il Ninja aveva provato invano a convincere il tecnico Antonio Conte che lo aveva anche convocato per la tournée estiva in Asia.

Tuttavia, al ritorno a Milano era stata definita la trattativa con il Cagliari che lo aveva prelevato in prestito secco, senza però stabilire la cifra da versare per un eventuale riscatto.

Al contempo, la società sarda aveva deciso di farsi carico dell'intero ingaggio del giocatore, superiore ai 4 milioni di euro a stagione.

Grazie alle ottime prestazioni offerte fino ad ora, il club di Giulini starebbe pensando di sedersi al tavolo delle trattative con la società nerazzurra per discutere l'acquisto a titolo definitivo di Nainggolan. Nell'accordo potrebbe rientrare anche il centrocampista Nandez.

Nainggolan ha ritrovato se stesso a Cagliari

Le prestazioni di Radja Nainggolan sono state di gran lunga al di sopra delle aspettative in questa prima parte della stagione con la maglia del Cagliari. Il Ninja ha realizzato finora due reti e ha collezionato ben quattro assist. La sua migliore prestazione è stata quella fornita contro la Fiorentina nella 12ª giornata di Serie A, quando ha messo a segno un eurogol e ben tre assist per i compagni di squadra.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Inter Calciomercato

Il centrocampista belga è diventato il vero leader della squadra di Maran che attualmente è in piena zona Champions League, essendo terza in classifica a pari merito con la Lazio, e con due punti di vantaggio su Atalanta e Roma.

I sardi hanno fatto uno sforzo economico importante per assicurarsi le prestazioni dell'ex interista, accollandosi l'intera spesa per l'ingaggio. Il ritorno in Sardegna è stato favorito anche dalla volontà del calciatore di stare accanto alla moglie alle prese con problemi di salute. Adesso, tenendo conto della rinascita del Ninja, il patron Giulini starebbe valutando l'opportunità di acquistarlo a titolo definitivo dall'Inter.

Nella trattativa potrebbe entrare Nandez

Il Cagliari sarebbe pronto a sedersi al tavolo delle trattative con l'Inter per discutere dell'acquisto definitivo di Radja Nainggolan. La prossima estate il 31enne di Anversa sarà iscritto a bilancio per una cifra intorno ai 20 milioni di euro, non proibitiva per le casse rossoblu, soprattutto se dovesse arrivare una storica qualificazione in Champions o in Europa League.

Novità video - D'Aversa: "Kulusevski qui fino a giugno, è meglio per tutti" Clicca per vedere

Giulini potrebbe inserire nell'eventuale accordo con il club di Zhang un altro calciatore che permetterebbe ad ambo le parti di realizzare un'importante plusvalenza. Il club meneghino, infatti, sarebbe interessato a Nahitan Nandez, centrocampista uruguaiano prelevato dal Boca Juniors la scorsa estate per 18 milioni di euro. Qualora si dovesse arrivare ad un'intesa, la valutazione dei cartellini dei due giocatori sarebbe di circa 25 milioni di euro.

Nandez potrebbe rappresentare l'alternativa ideale a Barella. D'altronde, non è un caso che il mediano della Celeste sia approdato in Sardegna proprio al posto del classe 1997, acquistato dall'Inter la scorsa estate per 40 milioni.