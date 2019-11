Arrivano ancora notizie per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità per gennaio. Il prossimo colpo di Fabio Paratici potrebbe essere Ivan Rakitic, talentuoso giocatore croato del Barcellona. Il centrocampista di origini balcaniche è ad un passo dal lasciare il club blaugrana, dal momento che il tecnico Ernesto Valverde non lo considera centrale nel suo progetto.

La Juventus lo segue dall'estate scorsa e inoltre sarebbe molto gradito al tecnico Maurizio Sarri.

Rakitic formerebbe una coppia tutta balcanica con Miralem Pjanic, un'idea che stuzzicherebbe non poco l'ex allenatore del Napoli. Stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di mettere sul piatto Emre Can come contropartita tecnica per arrivare a Rakitic. Si tratterebbe di uno scambio che accontenterebbe entrambi i calciatori, finiti ai margini delle rispettive rose.

Mercato Juventus, possibile scambio Rakitic-Emre Can

Tale scambio potrebbe andare in porto nella prossima sessione di Calciomercato invernale; Rakitic, infatti, vorrebbe trasferirsi in bianconero. Il croato preferirebbe Torino rispetto alle altre offerte ricevute, in particolare dal Manchester United e dall'Atletico Madrid. Lo stesso Emre Can non avrebbe intenzione di rimanere in bianconero, considerata la poca considerazione di Sarri nei suoi confronti.

Su lui, comunque, sarebbe molto forte anche l'interesse di Borussia Dortmund, Manchester United e Paris Saint-Germain.

La valutazione di entrambi i giocatori si aggira attorno ai trentacinque milioni di euro. Si attendono ulteriori notizie di mercato nelle prossime settimane. Un altro grande obiettivo della Juventus per il calciomercato di gennaio è Paul Pogba. Il calciatore francese potrebbe tornare a Torino, anche se su di lui c'è da tempo il Real Madrid, che gli garantirebbe un contratto faraonico.

Tuttavia, la presenza di Cristiano Ronaldo (che avrebbe già consigliato il francese alla dirigenza bianconera) potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del centrocampista del Manchester United.

La dirigenza del Red Devils, comunque, incontrerà presto quella della Juventus per parlare della situazione relativa a Mario Mandzukic. Il centravanti croato potrebbe trasferirsi in Gran Bretagna già nella prossima sessione di calciomercato invernale.

Al centro dei colloqui ci sarà sicuramente anche Paul Pogba, valutato dai Red Devils circa centoventi milioni di euro. Il prezzo del cartellino, però, potrebbe scendere, nel caso in cui la Juventus dovesse inserire delle contropartite tecniche.