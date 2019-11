Continuano ad arrivare con grande insistenza indiscrezioni sul Calciomercato della Juventus. Manca un mese e mezzo alla riapertura della sessione invernale, ma il club bianconero avrebbe già chiari i suoi piani. Fabio Paratici, infatti, avrebbe intenzione di rinforzare il reparto mediano, dunque la Juventus potrebbe mettere a segno un grande colpo già a gennaio. Il primo obiettivo della dirigenza bianconera per la prossima sessione invernale sarebbe Paul Pogba.

Dall'Inghilterra giungono importanti notizie a riguardo. Stando a quanto riporta il noto quotidiano britannico "Mirror", infatti, il club bianconero si starebbe già muovendo per il ritorno a Torino del fortissimo centrocampista francese. La Juventus ci aveva già provato la scorsa estate, ma alla fine la trattativa non andò a buon fine. Ora, però, Pogba starebbe seriamente spingendo per il ritorno a Torino. Il centrocampista transalpino non è si è mai ambientato veramente in Gran Bretagna e ha conservato ottimi rapporti con l'ambiente bianconero.

Mercato Juventus, possibile il ritorno di Pogba a gennaio

Il possibile colpo Pogba sarebbe sponsorizzato caldamente da Cristiano Ronaldo. Il campione lusitano, infatti, avrebbe fatto sapere alla dirigenza di gradire non poco le caratteristiche tecniche del giocatore francese, sicuramente uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. La Juventus dovrà fronteggiare la concorrenza del Real Madrid; Pogba è infatti un vero e proprio pallino di Zinedine Zidane, che l'estate scorsa ha convinto la dirigenza delle Merengues a stanziare una cifra molto alta per provare a strapparlo al Manchester United.

In ogni caso, i Red Devils non sembrano intenzionati a fare sconti per il cartellino del centrocampista francese, che viene valutato ben centottanta milioni di euro. Al momento, comunque, Pogba è infortunato e non tornerà in campo prima di dicembre; perciò, sia la Juventus che il Real Madrid sperano che il Manchester United possa abbassare il prezzo del cartellino del giocatore transalpino. Stando a quanto riporta 'Desmarque', la dirigenza dei Red Devils potrebbe anche "accontentarsi" di una cifra intorno ai centocinquanta milioni di euro per poi reinvestire nell'acquisto di profili molto graditi a Solskyaer, ovvero Haaland del Red Bull Salisburgo e Jadon Sancho del Borussia Dortmund.

La Juventus, comunque, potrebbe decidere di offrire delle contropartite tecniche al club britannico, come per esempio Emre Can e Mario Mandzukic, giocatori che non rientrano nei piani di Maurizio Sarri. Un altro giocatore che potrebbe essere sacrificato è Daniele Rugani.