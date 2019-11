La sosta per le nazionali è stata sicuramente utile per alcune società, che hanno potuto far rifiatare la loro rosa 'stressata' da numerosi impegni fra coppa e campionato. Una delle più sollecitate dal punto di vista degli impegni è stata quella del Napoli: dopo la sconfitta contro la Roma ha avuto diversi problemi nello spogliatoio che hanno portato alcuni giocatori a schierarsi contro la decisione della proprietà di portarli in ritiro per le prestazioni non di certo ideali.

Uno dei giocatori più chiacchierati, e che in qualche modo non avrebbe nascosto il suo disappunto per le decisioni societarie, è stato sicuramente Allan, a tal punto che secondo alcune indiscrezioni di mercato il giocatore la prossima stagione potrebbe lasciare la società campana. Ad alimentare tali voci è stato il noto esperto di Calciomercato Paganini, che avrebbe confermato come il tecnico bianconero Sarri apprezzi molto il brasiliano ed apprezzerebbe un suo eventuale arrivo alla Juventus.

Il giornalista della Rai non ha parlato di una vera e propria trattativa, ma solo di un sondaggio da parte dei bianconeri per il nazionale brasiliano.

Juventus, Sarri vorrebbe Allan

Il noto esperto di calciomercato Paganini ha confermato come Sarri apprezzi molto le qualità tecniche e tattiche del brasiliano Allan, che ha allenato al Napoli nelle stagioni in cui è stato nella società campana. Per adesso però si tratta solo di sondaggi, e non di una vera e propria trattativa.

Quel che sembra certo è che difficilmente Allan resterà al Napoli anche la prossima stagione, considerando il rapporto non di certo ideale con De Laurentiis. Già in estate il brasiliano era stato vicino al trasferimento al Paris Saint Germain, che non si concretizzò per le richieste importanti del presidente del Napoli. Allan rappresenta il centrocampista ideale per molte società, in quanto unisce corsa ad una discreta qualità ed è stato fondamentale anche per il Napoli di Sarri, quando la squadra del tecnico toscano si avvicinò allo scudetto arrivando a pochi punti dalla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus la prossima stagione è attesa da un mercato importante, come anche ribadito dal presidente Agnelli durante l'assemblea degli azionisti di fine ottobre. Allan potrebbe essere un profilo importante ma l'acquisto importante della prossima stagione potrebbe essere una punta. Uno dei più chiacchierati è sicuramente Haaland del Salisburgo, che piace molto alla Juventus e che rappresenterebbe la punta ideale per completare il settore avanzato bianconero.

Non solo Haaland, si lavora anche su alcuni parametri zero: piacciono Eriksen, Meunier e Willian.