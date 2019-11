La Juventus è sempre attenta al mercato dei giovani, lo dimostra anche il Calciomercato estivo caratterizzato da importanti investimenti sulla prima squadra, ma anche su under 23 e Primavera. De Ligt, Demiral, Romero, Pellegrini o Mota Carvalho (per l'under 23) ne sono la dimostrazione, ma il prezioso lavoro della dirigenza bianconera prosegue: è stato praticamente acquistato il centrocampista Matias Soule, classe 2003, che sarà il rinforzo della Juventus under 17.

Si lavora però anche su giovani di qualità per la prima squadra: è il Corriere dello Sport a lanciare un'importante indiscrezione su un possibile investimento bianconero nel calciomercato estivo. Secondo il noto giornale sportivo romano, la dirigenza bianconera avrebbe individuato nel centrocampista offensivo del Valencia Ferran Torres uno dei profili ideali per ringiovanire la rosa e allo stesso tempo incrementare la qualità. La Juventus lo ha recentemente osservato con la nazionale spagnola under 21 nel match contro la Macedonia.

La Juventus punterebbe sul giovane spagnolo

La Juventus segue il centrocampista offensivo del Valencia Ferran Torres: a rivelarlo è il Corriere dello Sport. Il giocatore piace molto alla dirigenza bianconera, che aveva già provato ad acquistarlo la scorsa stagione prima che firmasse il primo contratto professionistico con il Valencia. Attualmente ha un'intesa contrattuale con la società spagnola fino al 2021, con una clausola rescissoria di circa 100 milioni di euro.

Il Valencia vorrebbe offrirgli il rinnovo di contratto, con adeguamento sia dello stipendio che della clausola, ma la Juventus vorrebbe inserirsi nella trattativa proprio per evitare che il prezzo possano incrementare in maniera eccessiva. In questa stagione ha disputato 14 partite fra Liga spagnola e Champions League, realizzando anche due reti.

Chi è Ferran Torres

Il centrocampista offensivo del Valencia è un classe 2000 e, come anticipato già in precedenza, vanta già 14 presenze stagionali.

Ha fatto praticamente tutta la trafila nelle giovanili spagnole, iniziando dalla Spagna under 17 con l'esordio a settembre 2016 e raccogliendo 22 presenze e due gol. Nella rappresentativa under 19 le presenze invece sono state 17 condite da nove gol, con l'esordio avvenuto a gennaio 2018. Attualmente è uno dei pezzi pregiati della nazionale spagnola under 21, con la quale ha esordito il 6 settembre scorso, raccogliendo per adesso sei presenze.

La sua valutazione (fonte transfermarkt) è di circa 20 milioni di euro, ma è destinata ad incrementare durante la stagione. L'attuale clausola rescissoria da 100 milioni di euro garantisce il Valencia che però, come già anticipato, prima vorrebbe offrire il rinnovo del contratto al giocatore.