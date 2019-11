Uno dei giocatori più chiacchierati della Juventus in questo periodo è sicuramente Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese ha fatto molto parlare di sé per le sostituzioni subite contro il Lokomotiv Mosca ed il Milan. Dopo le polemiche dovute alla sua uscita anticipata dallo stadio, però, il campione portoghese ha ritrovato il sorriso, segnando una splendida tripletta contro la Lituania. Ronaldo ha voluto provocare ancora Maurizio Sarri, dicendo di stare benissimo fisicamente, chiaro riferimento al fatto che il tecnico bianconero aveva parlato di un problema al ginocchio per il lusitano.

Anche la famiglia e gli amici, sui social network, hanno voluto difenderlo; basti pensare al messaggio Instagram della sorella di Ronaldo: "Con lui non si scherza". C'è insomma fermento attorno a CR7, tanto che stanno già circolando delle voci di mercato su un suo possibile addio alla Juventus.

Mercato Juventus, voci sul possibile addio di Cristiano Ronaldo

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, non si esclude che Cristiano Ronaldo possa lasciare la Juventus al termine della stagione.

I rapporti tra il campione portoghese e lo spogliatoio bianconero, infatti, sarebbero cambiati e la reazione di Ronaldo dopo la sostituzione non può essere nascosta. Il suo contratto con la Juventus scade nel 2022, ma un suo eventuale addio nel 2020 permetterebbe al club bianconero di recuperare parte dell'investimento fatto per l'asso portoghese. Come scrive il noto portale spagnolo "Fichajes", Cristiano Ronaldo potrebbe tornare al Real Madrid al termine di questa stagione.

Il campione lusitano è rimasto nel cuore di tutti i tifosi delle "merengues" e Florentino Perez farebbe carte false per riaverlo. Se i rapporti con lo spogliatoio e con Maurizio Sarri si dovessero deteriorare, non sarebbe da escludere questa possibilità. Su Ronaldo, comunque, si stanno facendo anche altre ipotesi di mercato. Il giocatore portoghese, infatti, potrebbe anche decidere di strappare l'ultimo contratto milionario della sua carriera, trasferendosi in America.

La Major League Soccer è un campionato in grande espansione e alcuni club statunitensi avrebbero già fatto delle offerte per cercare di strappare alla Juventus il suo cartellino. Cristiano Ronaldo potrebbe dunque essere l'erede di Zlatan Ibrahimovic ai Los Angeles Galaxy. Numerose proposte potrebbero arrivare anche dalla Cina e dal Qatar, ma attenzione anche al possibile interesse del Paris Saint Germain.

Il club francese, infatti, dovrebbe dare l'addio ad Edinson Cavani la prossima stagione. Più difficili, invece, paiono le piste che porterebbero ad un ritorno allo Sporting Lisbona o al Manchester United.