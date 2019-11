La Juventus è al lavoro per l'importante match di Serie A contro l'Atalanta, previsto sabato 23 novembre alle ore 15:00 a Bergamo. Il calcio giocato quindi domina le prime pagine dei principali media sportivi, ma a tenere banco in questi giorni è anche il Calciomercato e tutte le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nel mercato di gennaio. Una delle società più attive potrebbe essere proprio la Juventus, che sarà sicuramente impegnata in alcune cessioni importanti.

Come scrive il noto sito ilbianconero.com, sono tanti i giocatori a rischio cessione. Su tutti però spiccano i nomi della punta Mario Mandzukic, del portiere Mattia Perin e del centrocampista offensivo Pjaca. Quest'ultimi due potrebbe essere ceduti in prestito per recuperare la loro forma ottimale dopo gli infortuni di fine scorsa stagione. La punta croata probabilmente sarà ceduta a titolo definitivo, con il Manchester United che è la società che sembrerebbe più interessata ad investire sul giocatore.

Juventus potrebbe cedere Mandzukic e Pjaca a gennaio

La società inglese però non sarebbe disposta ad investire i 10 milioni di euro richiesti dalla Juventus, al massimo 3-4 milioni. Si era parlato di un interessamento anche del Milan, ma nelle ultime ore la dirigenza guidata da Boban e Maldini starebbe valutando la possibilità di investire su Ibrahimovic.

Riguardo invece a Perin e Pjaca, come dicevamo, dovrebbero trasferirsi in prestito: il primo interessa sempre al Benfica, mentre il centrocampista offensivo croato piace a Sampdoria e Genoa.

A rischio anche le posizioni di Demiral ed Emre Can: il turco non sembra essere più considerato da Sarri neanche come prima riserva dei centrali titolari Bonucci e De Ligt e quindi potrebbe lasciare Torino con il Milan che sembra interessato. Riguardo invece al centrocampista tedesco di recente all'emittente tedesca di Sky ha sottolineato che vorrebbe rimanere alla Juventus per giocarsi il posto da titolare, ma di certo non è felice del minutaggio raccolto in questo inizio di stagione.

Il mercato degli acquisti

Si parla di cessioni, ma la Juventus lavora per il futuro alla ricerca dei migliori giovani da far crescere nelle giovanili o già da lanciare in prima squadra. Praticamente acquistato il centrocampista offensivo Soulé in scadenza di contratto con il Velez Sarsfield: secondo le ultime indiscrezioni la Juventus vorrebbe investire nel calciomercato estivo su Ferran Torres, centrocampista offensivo classe 2000 del Valencia.