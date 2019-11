In questo inizio di stagione il Milan sta deludendo molto le aspettative e il cambio di panchina, con l'arrivo di Stefano Pioli, non sembra aver migliorato la situazione. A gennaio con l'apertura del mercato invernale la società rossonera dovrà lavorare molto per migliorare la rosa attuale con la coppia Maldini-Boban che dovrà operare non solo in entrata ma anche in uscita. In cima alla lista dei giocatori che stanno deludendo ci sono Franck Kessie e Davide Calabria: entrambi dovevano essere colonne portanti di questo Milan ma le cose non sono andate come sperato, tanto che a gennaio potrebbero essere proprio loro ad essere sacrificati per fare cassa.

Franck Kessie

Franck Kessie è stato acquistato definitivamente dal Milan questa estate con un esborso di circa 28 milioni di euro all'Atalanta; in rossonero però il giocatore ivoriano non ha mai dimostrato il suo vero valore al contrario di quanto fatto a Bergamo. Nonostante in questo inizio di campionato sia stato impiegato per ben dieci partite non è riuscito a convincere la società di via Aldo Rossi, anzi, ha deluso le aspettative, per questo a gennaio sarà messo sul mercato.

Su di lui ci sarebbe un forte interessamento da parte del Wolverhampton, club di Premier League che segue Kessie già da diverso tempo. In caso di una eventuale offerta da parte del club inglese superiore a 25 milioni di euro la partenza del centrocampista rossonero potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi.

Davide Calabria

Davide Calabria in questo inizio di stagione è quasi irriconoscibile, lo scorso anno con l'arrivo di Gattuso era diventato un terzino di tutto rispetto in grado di fare entrambe le fasi, sia difensiva che offensiva.

Tre cartellini gialli e due rossi in nove partite giocate evidenziano il periodo negativo di Davide che è affezionato in modo particolare ai colori rossoneri. Ora però sembra arrivato il momento di cambiare aria. Sulle traccie di Calabria ci sarebbe infatti il Siviglia, tanto che nell'ultima esibizione del Milan a San Siro contro la Lazio vi erano dei dirigenti spagnoli per osservare la prestazione del ventiduenne.

Nei giorni scorsi, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra l’agente del calciatore e il Siviglia. Il cartellino del difensore rossonero è valutato circa 18 milioni di euro.

Calciomercato Milan

Il Milan avrebbe già individuato gli eventuali sostituti di Calabria e Kessie. Per la fase difensiva i rossoneri avrebbero messo nel mirino Zeki Celik, terzino destro classe 1997 del Lille, valutato circa 20 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il centrocampo l'obbiettivo numero uno sarebbe Ivan Rakitic classe 1988 del Barcellona, valutato poco meno di 30 milioni di euro.