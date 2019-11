La Juventus è sempre molto vigile sul mercato e segue con grande attenzione tutti i migliori giocatori. Uno dei profili che spesso viene accostato ai bianconeri è quello di Kylian Mbappè. Il francese è sicuramente un grandissimo campione e il suo futuro potrebbe essere lontano da Parigi. Infatti, secondo la stampa francese, il Paris Saint - Germain non sarebbe in una posizione di forza con l'attaccante francese e perciò il giocatore starebbe valutando nuove soluzioni per il suo futuro.

Kylian Mbappè, però, vorrebbe approdare solo in squadre di primissima fascia e tra le sue preferenze ci sarebbe anche la Juventus.

Mbappè pensa al suo futuro

Kylian Mbappè è un giocatore che è destinato a far parlare di se per le sue prodezze in campo ma anche in ottica mercato. Il francese è ambito da diversi club e il suo nome è accostato a tutte le migliori squadre europee. Fra le sue pretendenti c'è sicuramente il Real Madrid ma anche la Juventus.

I bianconeri sono sempre alla ricerca di giocatori che possano alzare il livello della sua squadra e Mbappè sicuramente ha grandi qualità. Dunque, qualora il francese decidesse di lasciare il Paris Saint - Germain, si scatenerebbe una vera e propria asta internazionale è proprio lo stesso attaccante si starebbe guardando intorno e potrebbe chiedere la cessione. Inoltre, la posizione contrattuale del club transalpino nei confronti della sua stella non sarebbe più così solida.

Kylian Mbappè avrebbe stilato una lista di squadre dove potrebbe trasferirsi. I club individuati dal francese per il suo futuro sarebbero il Real Madrid, il Barcellona e la Juventus. Anche se in cima alla lista dei desideri dell'attaccante campione del mondo ci sarebbero le merengues.

Per Lucescu: "Douglas Costa non ha nulla da invidiare a Mbappè"

La Juventus ha una rosa composta da grandi campioni che spesso con le loro giocate fanno la differenza.

Ma la dirigenza juventina è costantemente al lavoro per rendere la squadra di Maurizio Sarri ancora più forte. Per questo motivo spesso alla Juve sono accostati i migliori giocatori come ad esempio Kylian Mbappè. Ma secondo Mircea Lucescu, nella rosa bianconera c'è un giocatore che è più forte del francese, ovvero Douglas Costa. Il tecnico ex Shakthar ne ha parlato a "Tuttosport": "Douglas Costa, come qualità, non ha nulla da invidiare a Mbappè del Paris Saint - Germain.

Lucescu ha spiegato che il brasiliano è un giocatore molto generoso che preferisce gli assist ai gol. Per il suo ex allenatore, Douglas Costa ha un mix di caratteristiche quasi unico perché abbina tecnica e qualità, al controllo di palla alla velocità e alla bravura di attaccare gli spazi. Secondo Lucescu però deve essere più incisivo in zona gol e deve segnare molto di più.