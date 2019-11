L’Inter affronterà lo Slavia Praga nella 5ª giornata della fase a gironi della Champions League. I nerazzurri giocheranno in trasferta all’Eden Arena mercoledì 27 novembre alle ore 21.00. Il match del Gruppo F verrà trasmesso esclusivamente in diretta tv su Sky. La partita di andata a San Siro terminò 1-1. Gli ospiti passarono in vantaggio con Peter Olayinka poco dopo la mezz’ora di gioco. Soltanto nei minuti di recupero pareggiò la squadra di Antonio Conte, grazie alla rete di Nicolò Barella.

La classifica del girone vede l’Inter al terzo posto con 4 punti. Alle sue spalle c’è soltanto lo Slavia Praga con 2 punti. A precedere i nerazzurri ci sono Borussia Dortmund (7 punti) e Barcellona (8 punti). Servirà assolutamente vincere per continuare a cullare il sogno di ottenere la qualificazione. Ricordiamo, che i nerazzurri andranno agli ottavi di finale, a prescindere dai risultati delle altre partite, qualora dovesse ottenere 6 punti nelle restanti 2 sfide.

Abbordabile è l’avversario Slavia Praga, mentre sarà più ostico il match conclusivo contro il Barcellona. In attesa di scoprire cosa accadrà in campo, diamo uno sguardo al bilancio dell’Inter nelle trasferte in Repubblica Ceca.

Bilancio equilibrato per l’Inter in Repubblica Ceca

L’Inter ha affrontato solamente 2 squadre della Repubblica Ceca prima dello Slavia Praga. Anche in quel caso si trattava di club della capitale.

Nella stagione 1986/87 si dovette confrontare agli ottavi di finale della Coppa UEFA contro il Dukla Praga. Il match di andata allo Stadion Juliska finì 0-1. I nerazzurri passarono il turno, dopo che la sfida casalinga si concluse 0-0. Il cammino si fermò ai quarti di finale, dove vennero eliminati dai futuri campioni del Göteborg. Nella stagione 2016/17 ci fu l’incrocio contro lo Sparta Praga nella fase a gironi dell’Europa League.

Il match giocato in trasferta finì 3-1 per i cechi. Nonostante la vittoria per 2-1 a San Siro, i nerazzurri non riuscirono a qualificarsi ai sedicesimi di finale, chiudendo il Gruppo K clamorosamente all’ultimo posto. Fu un’edizione non certo da ricordare per l’Inter.

Stavolta, contro la squadra di Jindřich Trpišovský ci saranno in palio punti importanti, che Antonio Conte non vorrà farsi sfuggire.

Nel corso di questa stagione non sono state positive le trasferte dell’Inter. La partita giocata contro il Barcellona si è conclusa 2-1 a favore degli spagnoli, con rimonta dopo il vantaggio dei nerazzurri. Lo stesso è accaduto nella sfida contro il Borussia Dortmund, terminata 3-2 per i tedeschi, che a fine primo tempo erano addirittura sotto di 2 reti. Lo Slavia Praga, che è riuscito a strappare punti al Camp Nou, proverà a far di meglio contro l’Inter, per puntare quantomeno al terzo posto in classifica, che permetterebbe l’accesso all’Europa League.