Mauro Icardi sembra essere tornato sui livelli che l'avevano portato ad essere uno degli idoli dei tifosi dell'Inter, entrando nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la maglia nerazzurra, superando quota cento. Dopo un breve periodo di adattamento, in cui doveva recuperare la forma migliore, il centravanti argentino ha cominciato a segnare con continuità anche con la maglia del Paris Saint Germain, sia in Ligue 1 che in Champions League, risultando spesso decisivo.

Proprio per questo motivo il club francese avrebbe avviato i contatti con la società nerazzurra per esercitare il diritto di riscatto, fissato a settanta milioni di euro.

Icardi avrebbe convinto il Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain vorrebbe sedersi al tavolo con l'Inter per trattare il riscatto di Mauro Icardi. Il centravanti argentino ha convinto tutti in questa prima parte della stagione, realizzando cinque reti in sei partite di Ligue 1 e ben quattro gol in quattro partite di Champions League, di cui due pesanti per portare a casa i tre punti, contro il Galatasaray e contro il Club Brugge.

Inizialmente c'era qualche perplessità, anche legata alle condizioni del giocatore che ha vissuto un periodo particolare all'Inter tra febbraio e maggio, giocando poco e non con continuità. E invece l'ex capitano nerazzurro in questi mesi si è ritagliato un ruolo fondamentale nello scacchiere tattico di Tuchel, che sembra averlo promosso a titolare assoluto del suo undici tipo, relegando in panchina Edinson Cavani.

Il centravanti uruguaiano è in scadenza di contratto e, a causa di condizioni fisiche non ottimali, non sta attraversando un grande momento. Il Psg non sembra intenzionato a rinnovargli il contratto e potrebbe ritrovarsi il sostituto in casa.

Ostacolo Wanda Nara

L'ostacolo al possibile riscatto da parte del Paris Saint Germain di Mauro Icardi sarebbe rappresentato dalla vulcanica moglie e agente, Wanda Nara.

In Italia, infatti, la showgirl argentina si sta ritagliando uno spazio sempre più importante e, oltre al suo ruolo nella trasmissione televisiva 'Tiki Taka', sarebbe pronta anche all'avventura da opinionista al Grande Fratello Vip.

Situazione familiare delicata e che potrebbe portare il centravanti argentino a spingere per restare in Italia, così come aveva provato a fare la scorsa estate, rifiutando le ricche offerte arrivate da Arsenal e Monaco.

La pista Juventus non sembra percorribile in quanto il club bianconero non è intenzionato a spendere cifre folli. Occhio sempre al Napoli, che attuerà una vera rivoluzione e che tra le propria fila potrebbe giocarsi la carta Allan, giocatore finito nel mirino dell'Inter nei giorni scorsi.