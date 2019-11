Tutti parlano di Nemanja Matic (Manchester United) e di Ivan Rakitic (Barcellona) come probabili rinforzi dell'Inter in vista del prossimo mercato di gennaio. In realtà, sembra che l'assalto ad uno dei due centrocampisti possa essere portato durante il Calciomercato estivo, mentre per i prossimi mesi Antonio Conte avrebbe già fatto due nomi ben precisi alla società. Il tecnico leccese, infatti, gradirebbe avere con sé alla Pinetina il suo "pupillo" (ai tempi della Juventus) Arturo Vidal e il difensore lombardo Matteo Darmian.

L'allenatore nerazzurro in queste ultime settimane è stato chiaro: in diverse occasioni, infatti, ha rimarcato come attualmente l'organico a sua disposizione presenti delle lacune in termini numerici. I diversi impegni ravvicinati stanno incidendo sulla tenuta atletica dei titolari e la mancanza di alternative adeguate (senza contare gli infortuni) stanno influendo sul rendimento della squadra in campo.

Inevitabile, dunque, ampliare gli orizzonti già verso un futuro nemmeno troppo lontano, ovvero verso quel mese di gennaio che, se dovesse prospettare le opportunità giuste, potrebbe consegnare all'ex Chelsea i rinforzi tanto agognati per arricchire ulteriormente la rosa della compagine meneghina.

La Gazzetta dello Sport rivela che Antonio Conte avrebbe già fornito delle indicazioni ben precise sui due calciatori che per lui avrebbero le caratteristiche ideali per puntellare l'organico e per fornire quell'apporto di qualità ed esperienza di cui ormai pare abbia bisogno la squadra.

Difatti il tecnico non gradirebbe giovani da inserire gradualmente o stranieri che avrebbero bisogno di un periodo di ambientamento al calcio italiano, ma vorrebbe puntare su elementi già pronti, "abili e arruolabili" da gettare nella mischia fin da subito per restare ai vertici della classifica e, chissà, andare all'attacco del primato della Juventus.

Per tutti questi motivi, l'allenatore interista avrebbe chiesto ai vertici del club di Zhang di puntare con decisione su Arturo Vidal del Barcellona e Matteo Darmian del Parma.

Inter: Vidal e Darmian per gennaio ma solo in prestito

Ovviamente, se da un lato ci sono le esigenze di Antonio Conte, dall'altro esistono anche quelle della società. Beppe Marotta in più di un'occasione ha parlato di "opportunità" di mercato, facendo capire che durante la sessione invernale del calciomercato non sarà possibile lanciarsi in "spese folli", cercando al contempo di mettere a segno le partenze di quei calciatori che finora non hanno convinto con le loro prestazioni in campo.

Il primo della lista dei "desideri" del tecnico salentino è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno garantirebbe quell'apporto fisico ed una buona capacità realizzativa che si sposerebbero al meglio con le idee tattiche di Conte. Il 32enne sudamericano è ormai ai ferri corti con il Barcellona, non gradendo la scarsa considerazione che gli sta riservando l'allenatore Valverde in questa fase della stagione.

Sicuramente lascerà la squadra catalana in estate, mentre un'eventuale operazione a gennaio potrebbe risultare più complicata. Marotta, infatti, approfittando dei rapporti tesi tra le parti, vorrebbe proporre alla società del presidente Bartomeu un prestito con eventuale diritto di riscatto. Tuttavia, al momento risulta difficile che il club catalano possa lasciar partire un proprio tesserato con questa formula durante il mercato di riparazione.

L'altro obiettivo segnalato da Antonio Conte pare sia Matteo Darmian. Questi, infatti, sarebbe apprezzato particolarmente per la sua duttilità, essendo in grado di giocare sugli esterni come vice-Candreva, ma anche come centrale nella difesa a tre in caso di emergenza. In questo caso non sarebbe difficile trovare un'intesa con il Parma, facendo leva sugli ottimi rapporti in essere tra i ducali e i nerazzurri. Invece il problema sarebbe quantitativo: prima di andare sull'ex Manchester United, Marotta e Ausilio dovrebbero sfoltire la rosa e starebbero cercando acquirenti per Lazaro.

L'esterno austriaco in questi primi mesi di Serie A ha dimostrato di non essere riuscito ad adattarsi al meglio e di avere difficoltà nell'assimilare l'idea di gioco di Conte. Dunque, per far posto a Darmian, potrebbe essere lui il principale indiziato a lasciare l'Inter, anche se - a fronte di una spesa di 22 milioni di euro per prelevarlo dall'Hertha Berlino - potrebbe essere controproducente metterlo sul mercato così presto. A proposito di partenze, la dirigenza della società milanese cercherà di piazzare altrove anche Borja Valero e Vecino, i quali non sono riusciti (almeno finora) a convincere del tutto l'allenatore.