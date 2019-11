Secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', il Milan vorrebbe acquistare uno dei difensori della Juventus che sta trovando meno spazio nella prossima finestra di trasferimento di gennaio. Stando al noto sito, i rossoneri avrebbero il desiderio di acquistare il difensore italiano 25enne Daniele Rugani o il difensore turco 21enne Merih Demiral, ma un nome è molto più probabile dell'altro. Il club meneghino potrebbe avere maggiori possibilità di avvicinarsi ai bianconeri per Demiral perché il giocatore sarebbe insoddisfatto dello scarso minutaggio riservatogli in questo primo scorcio di stagione.

Il difensore turco ha conseguito una sola presenza con i bianconeri, nella vittoria per 2-1 sull'Hellas Verona a settembre. Rugani, d'altra parte, è da diverse stagioni che sembra accettare la panchina senza troppe polemiche. Anche per lui c'è stata solo un'apparizione finora in questa stagione, nella vittoria per 2-1 dei bianconeri sul Genoa nell'ultimo turno di campionato. Ci sarà da vedere la formula con la quale la Juventus potrebbe lasciar partire Demiral, in quanto i piemontesi hanno investito una grossa cifra sul difensore turco la scorsa estate (circa 20 milioni di euro). Diverso è il discorso per Rugani, il quale è a Torino da diversi anni e ha una valutazione diversa.

Calciomercato Juventus, De Sciglio potrebbe andare al Paris Saint Germain

Secondo quanto riportato da 'calciomercato.com', il Paris Saint Germain vuole acquistare il terzino della Juventus Mattia De Sciglio nella prossima finestra di trasferimento di gennaio, dopo aver fallito l'assalto al 27enne italiano in estate. L'articolo menzionato descrive in che modo il rapporto tra il direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, e il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici potrebbe aiutare l'affare, nonostante la carenza di alternative dei bianconeri in quel ruolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Milan

De Sciglio ha perso la maggior parte di questa stagione finora, poiché è stato alle prese con un infortunio al muscolo bicipite femorale, costringendo il club torinese a fare affidamento su Danilo e Cuadrado in posizione di terzino. I bianconeri, però, sperano di poter acquistare il terzino belga Thomas Meunier. Il giocatore del Paris Saint Germain è in scadenza con il club francese, e potrebbe liberarsi gratuitamente a giugno 2020.

Pertanto, i due club potrebbero iniziare le trattative per uno scambio nella prossima finestra di trasferimento di gennaio che farebbe piacere a entrambe le parti. De Sciglio è stato protagonista di alcune ottime prestazioni prima del suo infortunio in questo inizio di stagione.