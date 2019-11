Nella prossima sessione di Calciomercato l'Inter proverà a puntellare la rosa nei reparti che in questo prima parte di stagione hanno creato maggiori grattacapi al tecnico. Il club nerazzurro cercherà di assecondare le richieste di Antonio Conte che nelle ultime settimane non si è nascosto facendo presente più volte come la coperta sia corta e ridotta ai minimi termini dopo gli infortuni subiti da Stefano Sensi, Alexis Sanchez e Danilo D'Ambrosio.

A ciò bisogna aggiungere anche i problemi accusati saltuariamente da Matìas Vecino e Roberto Gagliardini con quest'ultimo che si è fermato poco prima della sosta. Il tecnico ha evidenziato soprattutto come ci sia carenza di esperienza in determinate situazioni, soprattutto dopo la sconfitta subita in Champions League contro il Borussia Dortmund. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha confermato come si farà di tutto per accontentarlo e uno dei principali obiettivi sarà rinforzare il centrocampo. Secondo la Gazzetta dello Sport gli agenti dello svizzero Xhaka avrebbero proposto il centrocampista ai dirigenti dell'Inter.

Xhaka si offre all'Inter

Inevitabilmente in questi giorni tanti nomi sono stati accostati all'Inter, alcuni veritieri altri, in realtà, mai sondati. L'identikit dei rinforzi a gennaio, però, è stato tracciato in maniera abbastanza delineata da Antonio Conte che ha chiesto giocatori abituati a giocare a certi livelli e con esperienza internazionale. Per questo motivo il nome di Dejan Kulusevski, ad esempio, sembra più plausibile per la prossima estate.

Uno dei giocatori che, invece, potrebbero fare al caso dell'Inter è Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero non sta trovando moltissimo spazio nelle fila dell'Arsenal e, avendo il contratto in scadenza a giugno, vorrebbe anticipare il suo addio. Per questo motivo il giocatore, classe 1992, si sarebbe offerto alla società nerazzurra negli ultimi giorni. Gunners che sarebbero pronti a lasciarlo andare anche in cambio di un piccolo indennizzo, non essendo appunto un titolarissimo dello scacchiere tattico di Unay Emery.

La risposta dei nerazzurri

L'Inter, dal suo canto ha registrato il fatto che Xhaka si sia offerto ed è consapevole che non mancherà la concorrenza per acquistarlo. A lui, infatti, si era interessato anche il Milan. Al momento, comunque, la società nerazzurra non avrebbe mostrato grandissimo interesse mostrandosi fredda sull'ipotesi di poter ingaggiare il centrocampista svizzero. Il club, comunque, non avrebbe chiuso totalmente le porte ma farà prima delle valutazioni su quelli che sono gli obiettivi principali.

I nomi in pole restano quelli di Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Nemanja Matic, pur non convincendo a pieno Suning per questioni anagrafiche (si tratta di giocatori al di sopra dei trent'anni). Se a gennaio si dovesse essere ancora in lotta per il titolo con la Juventus, però, si farà uno sforzo per assecondare le richieste di Antonio Conte.