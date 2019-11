Il calciomercato della Juventus continua a tenere banco in questi giorni di sosta per la Serie A. Il club bianconero pensa già a come rinforzare una squadra che nel campionato italiano sembra essere imbattibile e che anche in Europa ha già staccato il pass per il prossimo turno di Champions League. Alzare questa coppa è l'obiettivo primario e anche per questo motivo si cercheranno solamente elementi che possano davvero alzare il livello di una rosa che è già altissimo.

Il Calciomercato di gennaio per la Juve sarà più che altro un mercato in uscita, ma non è detto che non possano arrivare un paio di elementi di spessore. Tra i partenti, in prima fila ci sarebbe Mario Mandzukic. In entrata, invece, il croato Rakitic.

Mandzukic potrebbe andare via a gennaio

Sono pochi i dubbi sul fatto che Mario Mandzukic potrebbe lasciare la Juventus all'inizio del nuovo anno. L'attaccante croato è stato sempre ai margini della rosa da quando Sarri si è seduto sulla panchina dei bianconeri.

E di fatto non ha mai visto il campo. Per sua fortuna ci sono tanti club interessati alle sue prestazioni. In pole position c'è il Manchester United, ma nelle ultime ore pare che si siano fatti avanti anche il Chelsea e il Borussia Dortmund. Altro partente potrebbe essere Emre Can. Anche il centrocampista tedesco ha giocato davvero con il contagocce. Barcellona e Psg potrebbero cercare di prenderlo dalla Juventus, che in cambio potrebbe chiedere una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Serie A

Il portiere Perin e l'attaccante esterno Pjaca pure sono sulla lista dei partenti. Il loro obiettivo primario deve essere quello di trovare una squadra nella quale poter giocare con continuità. Non è da escludere nemmeno la cessione di Demiral. Il difensore centrale turco pure si è visto molto poco nelle ultime settimane e pare aver perso posti nelle gerarchie di Sarri. Attenzione poi al Barcellona, che a quanto pare avrebbe messo nel mirino Bentancur. Difficile però che la Juve si privi di un centrocampista giovane ma già di ottimo livello.

Calciomercato Juve: potrebbe arrivare Rakitic

Probabilmente a centrocampo la Juventus proverà a prendere qualche pedina, visto che finora Khedira e Matuidi sono stati titolari pressoché fissi e hanno speso molte energie. Serve qualche alternativa oltre a Bentancur e Rabiot. Rakitic del Barcellona è una opzione, nonostante la sua valutazione sia molto alta (si parla di 30 milioni di euro) e sul giocatore sia forte la concorrenza di altri club, tra cui l'Inter.

Novità video - Roma, Florenzi verso la cessione a gennaio Clicca per vedere

Nel mirino ci sarebbe pure Allan, giocatore del Napoli che Sarri conosce bene. Il sogno rimane Pogba, ma pare essere di difficile realizzazione. La Juventus infine potrebbe fare un tentativo per due giocatori del Chelsea, Willian e Emerson Palmieri. Soprattutto quest'ultimo potrebbe essere una valida alternativa ad Alex Sandro per la fascia sinistra.