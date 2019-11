Questa mattina, la Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della gara di campionato contro il Sassuolo. I bianconeri, oggi, hanno svolto una seduta a porte aperte e sulle tribune della Continassa c'erano davvero moltissimi tifosi che hanno potuto vedere da vicino il lavoro di Cristiano Ronaldo e compagni. Maurizio Sarri ha così iniziato a valutare la condizione fisica dei suoi ragazzi e a pensare alla formazione da schierare contro domenica alle 12:30.

Per Maurizio Sarri, stamani, è arrivata una buona notizia visto che Alex Sandro si è allenato parzialmente in gruppo, mentre Adrien Rabiot ha svolto un lavoro personalizzato.

In vista della gara contro il Sassuolo, però, molto probabilmente si aprirà il solito ballottaggio offensivo tra Paulo Dybala e Gonzalo Higuain e la sensazione è che stavolta a spuntarla possa essere il Pipita. Inoltre, domenica, dal primo minuto dovrebbe rivedersi Federico Bernardeschi che agirà ovviamente da trequartista. Il numero 33 juventino, martedì contro l'Atletico Madrid, è entrato a gara in corso visto che era reduce da un problema fisico, ma è sembrato piuttosto in palla visto che ha preso anche un palo dopo una bella azione personale.

Sarri pensa al Sassuolo

Dopo la partita contro l'Atletico Madrid, Maurizio Sarri ha concesso il mercoledì di riposo ai suoi ragazzi, ma da questa mattina, la squadra ha ripreso a lavorare in vista della sfida contro il Sassuolo. Per i giocatori c'è stata una bella sorpresa visto che sulle tribune della Continassa erano presenti molti tifosi che hanno avuto la possibilità di assistere alla seduta di CR7 e compagni.

Cristiano Ronaldo, stamani, guidava il gruppo juventino e domenica dovrebbe essere regolarmente in campo dal primo minuto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Al suo fianco dovrebbe toccare a Gonzalo Higuain. Qualche novità dovrebbe esserci anche a centrocampo visto che nelle ultime partite uno dei giocatori più utilizzati è stato Rodrigo Bentancur che dunque domenica potrebbe riposare. Al suo posto potrebbe giocare Sami Khedira ma non è nemmeno da scartare l'ipotesi Emre Can. In difesa, invece, potrebbe rivedersi Juan Cuadrado che tornerebbe sulla corsia di destra, mentre in mezzo dovrebbero essere confermati Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Sulla corsia di sinistra, invece, dovrebbe esserci ancora Mattia De Sciglio, anche se Alex Sandro sta per tornare a disposizione visto che oggi ha lavorato parzialmente in gruppo.

Venerdì la Juve si allenerà al mattino

Quella di venerdì sarà un'altra giornata di lavoro per la Juve che sarà alla Continassa per svolgere un allenamento mattutino. I bianconeri entreranno ancora di più nei dettagli tattico della gara contro il Sassuolo: in quel caso ovviamente la seduta sarà a porte chiuse: la decisione di oggi di far svolgere la sessione davanti ai tifosi, scelti fra i Member e gli Official fan club, è stata solo una pur apprezzata eccezione.