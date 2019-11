La Juventus, ieri sera, ha vinto per 1-0 contro l'Atletico Madrid e ha così chiuso definitivamente la pratica del girone di Champions League. Infatti, i bianconeri avevano già staccato il pass per gli ottavi di finale e con il successo sugli spagnoli, la squadra di Maurizio Sarri è certa del primo posto. Al termine della partita di ieri in casa Juve, ovviamente c'era grande soddisfazione per aver conseguito questo ennesimo importante traguardo. Miralem Pjanic, nel post partita, ha parlato in mixed zone e ha espresso il desiderio di vincere la Champions League in bianconero: "Dovremo affrontare tutti, vogliamo vincere questa coppa". Dunque l'obiettivo della Juve e del numero 5 juventino è chiaro: riportare la Champions a Torino.

Pjanic vuole la Champions

Miralem Pjanic è sicuramente uno dei grandi campioni della Juventus e quest'anno, grazie ai consigli di Maurizio Sarri, ha preso davvero per mano il centrocampo bianconero. Il numero 5 juventino è sempre stato il fulcro del gioco della Vecchia Signora, ma in questa stagione ha fatto un ulteriore salto in avanti. Miralem Pjanic è anche uno dei grandi leader della squadra e ieri al termine della partita contro l'Atletico Madrid ha sottolineato che non era semplice vincere questo girone di Champions League: "Essere i primi in questo girone non era semplice, vedremo adesso che ci aspetta".

Dunque, il regista della Juve si proietta già al sorteggio degli ottavi di Champions con la consapevolezza che tanto bisogna affrontare tutti gli avversari, ma Pjanic, a Sky Sport, ha confermato di avere le idee chiare vuole vincere la coppa: "L'obiettivo è di riportare la Champions qua a Torino perché lo merita". Inoltre, il bosniaco, nel pre gara di ieri sera, ha incassato i complimenti del vicepresidente Pavel Nedved: "Provo a ringraziare Nedved in campo", ha dichiarato Miralem Pjanic al termine della sfida contro l'Atletico Madrid.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Champions League

Intanto la Juve gode di un giorno di riposo

Dopo la bella vittoria in Champions League, Miralem Pjanic e compagni hanno ricevuto un bel regalo da Maurizio Sarri. Infatti, il tecnico juventino ha deciso di concedere un giorno di riposo ai suoi ragazzi e perciò i cancelli della Continassa quest'oggi non si apriranno. La Juventus, dunque, riprenderà ad allenarsi mercoledì mattina e inizierà a mettere nel mirino la gara contro il Sassuolo. Ovviamente contro i neroverdi a guidare il centrocampo juventino ci sarà Miralem Pjanic che nel post partita di ieri ha fatto il punto sulle sue condizioni fisiche: "Sto bene", ha dichiarato il centrocampista che poi ha spiegato che aveva un piccolo problema all'adduttore a Lecce e ha forzato i tempi, ma per fortuna dopo non è successo niente".