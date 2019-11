Tra circa un mese aprirà la finestra di mercato invernale e molte squadre probabilmente cercheranno di rinforzare le rispettive rose. Non tutte le società, però, saranno costrette a correre ai ripari visto che non hanno bisogno di ulteriori giocatori. Tra queste squadre ci sarà la Juventus che, salvo clamorose sorprese in entrata, nel mercato invernale, non dovrebbe fare grandi operazioni. Ai bianconeri nelle ultime settimane è stato accostato con insistenza il nome di Ivan Rakitic. Ma nella giornata di ieri, Fabio Paratici, intervistato da ESPN, ha chiuso le porte ad un possibile acquisto del croato: "Rakitic è un grande giocatore, ma in questo momento non ci interessa".

Il Chief Football Officer della Juve, non si è soffermato solo su Ivan Rakitic, ma ha toccato molti altri temi e, in particolare, si è detto molto felice di avere in rosa un giocatore fantastico come Cristiano Ronaldo: "La Juve è felice di avere il miglior giocatore del mondo", ha detto il dirigente juventino che poi ha aggiunto che CR7 possibilmente è anche il miglio giocatore della storia e anche i tifosi bianconeri nsono felici di poterlo ammirare ogni settimana.

Paratici chiude a Rakatic

Tra qualche settimana, tornerà d'attualità il tema mercato visto che aprirà la finestra invernale di trasferimenti.

Una delle società che probabilmente non si muoverà sul mercato di gennaio e la Juventus, come ha confermato Fabio Paratici: "Abbiamo una grande squadra e non cerchiamo, siamo messi bene in tutti i ruoli", ha dichiarato il dirigente juventino che poi ha aggiunto che Ivan Rakitic è un grande giocatore, ma anche lui in questo momento non interessa alla Vecchia Signora. Il croato era stato accostato con insistenza alla Juve ma probabilmente non se ne farà nulla. Fabio Paratici non ha toccato solo il tema mercato, e in particolare si è soffermato anche su Matthijs De Ligt e ha risposto anche a Kluivert che, di recente, aveva detto che il difensore si era pentito di aver scelto il club piemontese: "Non la vedo così, penso che stia giocando molto bene e che diventerà il difensore più forte al mondo".

Infine, si è parlato anche di CR7 e il Chief Football Officer ha spiegato che la società è molto felice di avere nelle sue fila il miglior giocatore del mondo.

Il dirigente della Juve commenta i rumors sul 'Pallone d'oro'

Nella giornata di lunedì 2 dicembre verrà assegnato il 'Pallone d'oro' e in Spagna sono certi che ad aggiudicarselo sarà Messi. A Fabio Paratici è stato chiesto proprio un commento sulle indiscrezioni provenienti dai media spagnoli che sostengono che l'argentino abbia già fatto le classiche foto di rito che vengono scattate a chi si aggiudica il prestigioso trofeo: "Non abbiamo conferme, per cui non commentiamo".

Dunque, Fabio Paratici ha preferito non sbilanciarsi sulla questione 'Pallone d'oro' in attesa che venga svelato ufficialmente il nome del vincitore di questo prestigioso riconoscimento.