Questo pomeriggio, la Juventus è scesa in campo poco dopo le 15:15 per allenarsi in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Per Maurizio Sarri sono arrivate buone notizie, visto che Federico Bernardeschi e Matthijs de Ligt hanno ripreso a lavorare in gruppo. Entrambi nella giornata di ieri avevano svolto delle terapie per ristabilirsi dagli acciacchi accusati a Bergamo. Le buone notizie arrivano anche da Cristiano Ronaldo, che così come è successo ieri, ha continuato a lavorare in gruppo e perciò domani sera contro l'Atletico Madrid dovrebbe essere in campo dal primo minuto e al suo fianco dovrebbe esserci Gonzalo Higuain che sembra favorito su Paulo Dybala.

Ovviamente, l'allenatore della Juventus avrà anche la mattinata di martedì per fare le ultime prove tattiche. Per il resto resta ancora qualche nodo da sciogliere, ma dubbio ovvero quello che riguarda la difesa sembra risolto, perché Matthijs de Ligt, esattamente come Federico Bernardeschi, oggi, ha ripreso ad allenarsi con i compagni e si è ristabilito dal problema alla spalla. Il numero 4 juventino, salvo clamorose sorprese, domani sera sarà titolare.

Ballottaggio Bernardeschi-Ramsey

Questo pomeriggio, poco prima di iniziare la seduta di allenamento, Maurizio Sarri e Cristiano Ronaldo hanno avuto un lungo colloquio e chissà che i due non abbiano parlato proprio delle condizioni di CR7. Il portoghese, da ieri, ha ripreso ad allenarsi in gruppo e sembra in ripresa dopo il problema fisico che lo ha infastidito nelle ultime settimane. Cristiano Ronaldo, domani sera, dovrebbe riprendersi una maglia da titolare e al suo fianco avrà Gonzalo Higuain. Il Pipita sembra nettamente favorito su Paulo Dybala.

Alle spalle di CR7 e del bomber argentino dovrebbe giocare uno Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey. Questo dubbio, il tecnico juventino lo risolverà solo domani dopo la rifinitura mattutina, anche se il gallese sembra leggermente favorito sul giocatore classe 94.

A centrocampo dovrebbe tornare Matuidi

Per la gara di domani contro l'Atletico Madrid, la Juventus potrebbe presentare qualche novità a centrocampo.

Infatti, Sami Khedira potrebbe riposare e al suo posto potrebbe toccare a Rodrigo Bentancur. Insieme a lui dovrebbero giocare Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Il francese, contro l'Atalanta, ha riposato e domani sera dovrebbe tornare in campo dal primo minuto. Mentre in difesa rispetto al match di sabato non dovrebbero esserci grandi novità visto che dovrebbero essere confermati Juan Cuadrado, Leonardo Bonucci, Matthijs de Ligt e Mattia De Sciglio.

Infatti, domani, Maurizio Sarri non avrà ancora a disposizione Alex Sandro, visto che sta ancora lavorando a parte. In ogni caso, il tecnico della Juventus avrà ancora a disposizione la seduta di domani mattina per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Infatti, la squadra, come accade sempre quando le partite sono alle 20:45, il giorno della partita svolge una rifinitura mattutina in cui l'allenatore fa le ultime prove tattiche.