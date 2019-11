Gli occhi dei media calcistici in questi giorni sono puntati su Cristiano Ronaldo. Infatti CR7, dopo il cambio contro il Milan, è rientrato subito negli spogliatoi e avrebbe anche lasciato lo stadio in anticipo senza aspettare i compagni. Questa reazione del portoghese ha scatenato diversi dibattiti, c'è chi pensa che il gesto del giocatore sia stato eccessivo e chi invece comprende il momento di nervosismo dovuto ad un piccolo fastidio fisico.

Il caso, però, sarebbe già rientrato visto che i compagni hanno compreso perfettamente il momento di Cristiano Ronaldo e quindi non ci sarà bisogno di nessun confronto o di scuse. Inoltre, dal Portogallo arrivano ulteriori rassicurazioni sul fatto che la questione sia praticamente risolta. Infatti, il Correio de Manha, ha rivelato che nelle scorse ore che CR7 avrebbe avuto un contatto telefonico con Maurizio Sarri. I due si sarebbero chiariti in merito a quanto accaduto domenica sera e perciò il tutto si sarebbe risolto. In realtà, in casa Juve c'è sempre stata grande tranquillità e non è stato mai aperto nessun vero "caso".

Stasera Ronaldo guiderà il Portogallo

Maurizio Sarri, dopo la partita contro il Milan, ha spiegato che Cristiano Ronaldo ha un piccolo fastidio al ginocchio che non gli permette di essere al meglio. Adesso tutti vogliono sapere come sta CR7 e questa sera, si avrà probabilmente la risposta.

Come detto, il giocatore si è lasciato alle spalle il gesto post Juve - Milan, visto che ha già chiarito con Maurizio Sarri.

I due si sarebbero sentiti telefonicamente e il caso, se mai fosse stato aperto, è da ritenersi chiuso.

In ogni caso stasera, gli occhi saranno tutti puntati sul giocatore della Juventus e sulle sue condizioni fisiche: infatti CR7 dovrebbe essere titolare in occasione della partita del suo Portogallo contro la Lituania, in programma alle ore 20:45, e valida per le Qualificazioni ad Euro 2020.

Juve in ansia per le condizioni di Cristiano Ronaldo

Delle condizioni di CR7, ha parlato anche la giornalista Claudia Garcia a Radio Bianconera in occasione della trasmissione "Terzo Tempo": "CR7 in questo momento è nervoso perché non riesce a dare quello che vorrebbe".

Aggiungendo poi: "Sicuramente non sembra essere al top, ma in un’intervista aveva detto che sente dolore tutti i giorni", ha spiegato la giornalista, la quale poi ha aggiunto che i calciatori dopo un po' si abituano a vivere con alcuni dolori.

Dunque la partita di questa sera con la Nazionale portoghese potrà far capire meglio come sta realmente Cristiano Ronaldo. In casa Juve ovviamente tutti seguiranno la gara con un pizzico di preoccupazione, con la speranza che l'asso portoghese si sia ripreso e che sia tornato ai suoi livelli.