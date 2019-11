La Juventus, grazie alla vittoria contro l'Atletico Madrid in Champions League, ha confermato il primo posto nel girone, giocando bene soprattutto il primo tempo e dimostrando di saper soffrire nel secondo quando gli spagnoli hanno provato a pareggiare la partita. In difesa si è confermato, dopo la bella prestazione contro l'Atalanta, il centrale olandese De Ligt, che ha salvato almeno due occasioni da gol della squadra di Simeone, in particolar modo sull'argentino Correa e sul portoghese Joao Felix.

Proprio questa ritrovata fiducia da parte di De Ligt è stata evidentemente apprezzata dai tifosi bianconeri, sia all''Allianz Stadium', che sui social: i fan stanno evidentemente mostrando tutta la loro soddisfazione per le prestazioni dell'olandese. Il difensore è stato osannato con diversi cori di approvazione nel match contro l'Atletico Madrid, a tal punto che, sui social, De Ligt ha manifestato tutta la propria soddisfazione, scrivendo: 'Ringrazio i tifosi'.

De Ligt, le critiche sono acqua passata, ora il pubblico bianconero lo esalta: 'Ringrazio i tifosi'

Di certo, l'infortunio di Chiellini non ha facilitato l'adattamento del difensore olandese, che è diventato subito titolare in una squadra importante come la Juventus con tutte le difficoltà associate all'ambientamento in una nuova società e soprattutto in un nuovo campionato, molto diverso rispetto a quello olandese.

Grazie, però, anche al supporto di Bonucci, gradualmente De Ligt è riuscito ad emergere e a mettere in mostra tutte le sue capacità tecniche e fisiche che lo portano ad essere già uno dei migliori difensori al mondo nonostante abbia solo 20 anni. Come confermato anche da tuttojuve.com, le partite contro l'Atalanta e contro l'Atletico Madrid hanno finalmente mostrato il vero De Ligt, anche se segnali importanti erano già stati notati nel derby di Torino, in cui ha realizzato anche il gol decisivo della vittoria della Juventus.

Ciò che spicca nel difensore centrale non è solo la qualità tecnica, tattica e fisica ma anche la personalità che lo ha contraddistinto soprattutto la scorsa stagione all'Ajax, leader e capitano di una squadra arrivata alle semifinali di Champions League.

La situazione difensori alla Juventus

Se De Ligt è oramai una certezza, la Juventus attende anche il recupero di capitan Chiellini, che ha già iniziato ad allenarsi sui campi della Continassa. Il rientro è previsto per febbraio-marzo 2020, mentre uno fra Rugani e Demiral potrebbe lasciare la Juventus già a gennaio.

Il difensore italiano piace alla Roma mentre il nazionale turco potrebbe considerare le offerte dell'Arsenal o del Milan. Entrambi i difensori hanno una valutazione di circa 30 milioni di euro.