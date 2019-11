L'Inter è pronta a riprendersi la vetta persa a favore della Juventus dopo la vittoria di quest'ultima sul Genoa nel turno infrasettimanale. Per poter raggiungere l'obiettivo dovrà battere il Bologna di Mihajlovic che di sicuro non gli renderà facile il compito. Conte nello scegliere la formazione anti Bologna dovrà tenere conto dell'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund mercoledì, motivo per il quale potrebbe fare un po' di turn over. Il collega rossoblu dovrà gestire alcune assenze importanti come quella di Dijks. Vediamo subito le probabili formazioni del match delle 18.00.

Bologna-Inter: probabili formazioni

Mihajlovic dovrà gestire le assenze di Dijks e Tomiyasu. Il primo non è stato convocato in via precauzionale per un piccolo problema avuto in settimana mentre il secondo è fermo da un po' di tempo. Inoltre ci sono alcuni problemi in attacco dove Santander partirà dalla panchina a causa di un piccolo affaticamento, ma potrebbe entrare a gara in corso. In difesa con ogni probabilità ci saranno Danilo e Bani centrali con Mbaye e Kreji sugli esterni.

Poli e Medel agiranno davanti alla difesa mentre a centrocampo ci saranno Orsolini, Soriano e Sansone. In attacco l'unica punta Palacio.

Conte recupera Vecino, Sensi e Ranocchia anche se nessuno dei tre partirà titolare. D'altra parte, però, dovrà fare a meno di Asamoah che non è stato convocato a causa di un gonfiore al ginocchio. In difesa ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, agiranno Lazaro e Biraghi sulle corsie esterne e Gagliardini, Barella e Brozovic al centro.

In attacco la coppia Lautaro-Lukaku.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Bani, Krejci; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Lazaro, Gagliardini, Brozovic, Barella, Biraghi; Lautaro, Lukaku