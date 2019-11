Il Napoli sta soffrendo in campionato, ma nella partita di martedì 5 novembre contro il Salisburgo (inizio ore 21:00) potrebbe staccare in anticipo il passaggio per gli ottavi di finale di Champions. Con un'eventuale vittoria gli azzurri, infatti, andrebbero a 10 punti nella classifica del girone e avrebbero un distacco sugli austriaci del Salisburgo di ben sette lunghezze, che renderebbero matematico il passaggio al turno successivo di Champions League.

I precedenti in Europa

I precedenti con la squadra austriaca sono tutti relativi all'anno 2019, con un successo per il Salisburgo e due per i partenopei. L’andamento casalingo generale del Napoli nelle partite di Champions è davvero positivo: ha vinto 12 partite sulle 18 giocate tra le mura amiche, 3 le ha perse e altrettante le ha pareggiate.

Il Salisburgo ha dimostrato nelle prime partite della massima competizione europea una grande facilità ad andare in gol con 11 reti segnate, ma la difesa non è altrettanto efficiente dato che ha subito 9 reti con una media di 3 gol a partita.

L'umore del Napoli

Il Napoli non arriva benissimo alla partita di coppa dopo la brutta sconfitta di sabato a Roma. Match nel quale gli uomini di Ancelotti non hanno mai dato l'impressione di essere una squadra, il gioco non è corale, ma il frutto di azioni individuali ed estemporanee. L’ambiente era abituato ad altro, ecco perché le polemiche in città stanno diventando serrate. Il tecnico per la prima volta sta subendo una vera contestazione.

Carlo Ancelotti non ha più le certezze d'inizio campionato. La difesa non sta dando le garanzie sperate e si potrebbe pensare a un rimescolamento delle carte con le uniche certezze di Meret e Koulibaly. Il portiere ha raggiunto un livello di prestazioni tali che lo collocano tra i migliori d'Italia nel ruolo. In difesa Maksimovic potrebbe giocare al posto di Manolas. Con Allan ancora indisponibile, il centrocampo ha pochi punti fermi, se si esclude Callejon che come al solito sarà della partita. In attacco il tecnico emiliano dovrebbe optare per Lozano e Fernando Llorente.

Le possibili formazioni

Il Napoli ha una solo certezza, ovvero il modulo 4-4-2: Meret è oramai una delle più belle conferme del culb napoletano e difenderà la porta anche in coppa; Di Lorenzo, Manolas (oppure Maksimovic), Koulibaly e Mario Rui formeranno lo schieramento difensivo; a centrocampo Callejon, Fabian Ruiz, Elmas e Insigne (ma potremmo vedere anche Zielinski); mentre in attacco dovrebbero partire titolari Lozano e Llorente, mentre per Milik ci potrebbe essere spazio nel corso della partita.

Il Salisburgo di Jesse Marsch dovrebbe giocare con 4-4-2: Coronel in porta; linea a quattro in difesa con Kristensen, Onguéné, André Ramalho e Ulmer; Minamino, Junuzovic, Mwepu e Szoboszlai sulla linea di centrocampo; Hwang Hee-Chan e la rivelazione della stagione, Haaland in attacco.