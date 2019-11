Potrebbero esserci delle operazioni molto importanti per quanto riguarda la Juventus nella prossima sessione di Calciomercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, il Paris Saint Germain avrebbe messo nel mirino Mattia De Sciglio. Il terzino ex Milan sarebbe molto gradito alla dirigenza del club francese e soprattutto al tecnico Thomas Tuchel.

Come scrive il noto quotidiano francese "Le Parisien", Leonardo avrebbe sostanzialmente "scaricato" il terzino classe '92 Layvin Kurzawa e per la sostituzione avrebbe scelto il giocatore della Juventus (che peraltro è molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri).

De Sciglio è un calciatore molto duttile, dal momento che è in grado di giocare sia a destra che a sinistra. Il club parigino starebbe pensando ad uno scambio di giocatori con la Juventus, da realizzare nella prossima sessione invernale di gennaio.

Mercato Juventus, ai parigini piacerebbe l'idea di uno scambio De Sciglio-Kurzawa a gennaio

Stando a quanto riporta la testata transalpina "Le Parisien", il Paris Saint Germain sarebbe fortemente interessato a Mattia De Sciglio e avrebbe proposto alla Juventus uno scambio secco con Kurzawa (giocatore che non rientrerebbe più nei piani di Thomas Tuchel).

La Juventus, però, non sembra essere assolutamente intenzionata a privarsi di De Sciglio. A destra Danilo e soprattutto Cuadrado danno sufficienti garanzie, ma a sinistra, con l'eventuale cessione del giocatore italiano, non ci sarebbe di fatto più un ricambio per Alex Sandro (anche perché Pellegrini è stato ceduto in prestito al Cagliari in estate). Inoltre va considerato che, dopo Massimiliano Allegri, anche Maurizio Sarri è un estimatore di De Sciglio, nonostante i numerosi infortuni che lo hanno colpito recentemente.

Intanto, sempre a proposito del club bianconero, arrivano importanti notizie di calciomercato per quanto riguarda anche Rodrigo Bentancur. Il talentuoso giocatore sudamericano è finito nei radar di Manchester City e Barcellona. La Juventus, però, valuta il calciatore almeno quarantacinque milioni di euro e non ha alcuna intenzione di fare degli sconti sul mercato. Bentancur, inoltre, ha rinnovato il proprio contratto fino al giugno del 2024 per due milioni e mezzo di euro a stagione.

Pare dunque molto improbabile che il club bianconero decida di lasciarlo partire a gennaio. Il centrocampista uruguayano è infatti un vero e proprio pallino di Maurizio Sarri e di Fabio Paratici. Quest'ultimo vorrebbe puntare su di lui anche per il futuro, dal momento che lo considera uno dei giovani più promettenti in circolazione.