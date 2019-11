La Juventus è pronta a disputare la partita di Champions League contro la Lokomotiv Mosca, che potrebbe regalare la qualificazione alla massima competizione europea con due turni di anticipo. Domenica invece è attesa dal big match contro il Milan, partita molto importante per confermare il primo posto in classifica. Una delle trasmissioni televisive sportive più seguite è sicuramente Tiki Taka, condotto da Pierluigi Pardo ogni domenica sera dopo la giornata di campionato.

E proprio nell'ultima puntata del programma di Mediaset, uno degli ospiti abituali Christian Vieri, ha per l'ennesima volta tessuto le lodi della Juventus, sottolineando come i bianconeri stanno alternando prestazioni belle e altre meno belle: la Juve ha tutte le potenzialità per diventare ancora più forti di adesso, in quanto è una rosa che secondo l'ex giocatore bianconero ha ampi margini di crescita.

'La Juventus ha una squadra incredibile, migliorerà ancora'

Secondo Vieri, ''La Juventus ha una squadra incredibile, migliorerà ancora'': lo stesso ex giocatore bianconero ha sottolineato come stia alternando partite piacevoli ad altre meno, ma resta sempre la più forte. Inoltre, sembra avere sempre più consapevolezza della sua forza, grazie anche ad una notevole capacità di creare tante occasioni da gol durante la partita.

Una rosa che ha evidentemente ampi margini di miglioramento, considerando che tanti dei giocatori in rosa ancora non si stanno esprimendo al massimo del potenziale. Sempre a Tiki Taka, si è discusso anche del presunto rigore da sanzionare contro la Juventus per fallo di mano di de Ligt. È stato Cassano a sottolineare che fosse un fallo da sanzionare e che soprattutto, come tanti avevano confermato, secondo l'ex punta fra le altre dell'Inter, non c'era il fallo di Belotti su Bonucci prima dell'episodio che ha coinvolto de Ligt.

La Juventus in Serie A ed in Champions League

Sono numeri importanti quelli raccolti dalla Juventus in questo inizio di stagione, con 9 vittorie e 2 pareggi per un totale di 29 punti, 1 punto sopra all'Inter. Pochi i gol fatti (19) rispetto alle occasioni create, mentre la difesa, dopo un inizio non ideale, sembra essere migliorata ed attualmente ha subito un totale di 9 gol. Buona anche l'esperienza in Champions League, in tre partite la Juve ha raccolto 7 punti ed in caso di vittoria contro la Lokomotiv Mosca il 6 novembre sarà qualificata matematicamente per gli ottavi di finale.

Le prestazioni importanti della Juventus sono arrivate proprio contro le grandi squadra: sia contro Napoli, Inter e in Champions League contro l'Atletico Madrid i bianconeri hanno dimostrato un gioco offensivo molto efficace che gli ha permesso di ottenere vittorie importanti.