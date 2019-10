Ieri sera la Juventus è riuscita a battere la Lokomotiv Mosca per 2-1 grazie alla doppietta di Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ha realizzato due reti straordinarie e ha consentito ai bianconeri di portare a casa o tre punti. La Joya a fine gara ha incassato i complimenti di tutti e ovviamente anche la standing ovation dell'Allianz Stadium. A fine gara, Paulo Dybala ha analizzato la prestazione della Juve ai microfoni di Jtv: "Siamo l'unica squadra in tutte le le competizioni a non aver perso una partita, - ha detto l'attaccante argentino della Vecchia Signora - penso che questo dimostri il grande carattere della squadra".

Dunque, il numero 10 della Juve è apparso soddisfatto e ha rivendicato con orgoglio i grandi risultati che stanno facendo lui e i suoi compagni. Ma Paulo Dybala, esattamente come la sua squadra, non si accontenta e pensa già ai miglioramenti da fare nelle prossime partite.

Dybala vuole di più

Paulo Dybala, ieri sera, ha vissuto una grande notte, una notte che lo ha visto brillare nella sua casa l'Allianz Stadium.

Il numero 10 juventino, contro la Lokomotiv Mosca, ha realizzato una doppietta che ha consentito ai bianconeri di ribaltare lo svantaggio iniziale. La Juve, in questa prima fase della stagione, ha cambiato il suo modo di giocare mantenendo intatti i risultati.

Dybala, ieri sera, ha analizzato il percorso fatto sin qui dalla sua squadra: "Dobbiamo continuare così, dobbiamo migliorare, nel nostro stadio dobbiamo fare meglio sicuramente", ha dichiarato il numero 10 juventino, il quale poi ha aggiunto che la squadra deve essere più cattiva e più veloce, perché spesso la Vecchia Signora si ritroverà davanti compagini che si difendono molto come ha fatto la Lokomotiv Mosca.

Dunque la Juve deve migliorare sotto questo aspetto perché, come ha dichiarato lo stesso attaccante argentino, saranno molte le squadre che cercheranno anche solo di strappare un pareggio: "Ci saranno tante squadre che verranno qua a cercare di fare un pareggio - ha detto Paulo Dybala al termine della partita di Champions League ai microfoni di Enrico Zambruno di Jtv - perché sanno che il nostro calcio è molto bello, è molto difficile prenderci la palla".

Grande gioia in casa Juve

La doppietta di Paulo Dybala contro la Lokomotiv Mosca ha consentito alla Juve di ribaltare una partita che si era complicata. La Joya ha regalato i tre punti alla sua squadra e ha generato un grande entusiasmo in tutto l'ambiente. Infatti, a fine gara i giocatori bianconeri tramite i social hanno espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato conseguito. Tra questi c'è anche Federico Bernardeschi che su Instagram ci ha tenuto a sottolineare come la Juve non molla mai: "Fino alla fine, perché siamo la Juventus e non molliamo mai".