La Juventus è da sempre una società molto attenta ai giovani e finalmente i risultati nelle giovanili sembrano rispecchiare a pieno la politica adottata dalla società bianconera. La Primavera di Lamberto Zauli arriva infatti da una qualificazione agevole agli ottavi di Youth League (la Champions League dei giovani) ed anche in campionato arriva da numerosi risultati utili che l'hanno portata al sesto posto, dopo un inizio difficile. Di certo in estate la società bianconera ha investito molto sui giovani, sia per la Primavera che per l'under 23: la squadra di Pecchia infatti può contare su tanti giocatori di qualità come Mota Carvalho, Rafia, Han, giocatori importanti per il campionato di Serie C.

È arrivata un'importante ufficialità anche nel mese di dicembre, e riguarda uno dei principali talenti del calcio argentino: la Juventus ha infatti ufficializzato l'acquisto del centrocampista offensivo ex Velez Sarsfield Matias Soulè.

Juventus, ufficializzato il primo acquisto di gennaio: è Matias Soulé

La Juventus si è assicurata le prestazioni sportive di uno dei principali talenti del calcio argentino: il centrocampista offensivo Matias Soulè classe 2003 ha firmato un nuovo contratto con i bianconeri.

Inizialmente si allenerà con la Juventus under 17 ma è probabile che gradualmente possa ritornare utile anche per la Primavera e per l'under 23. Soprannominato in Argentina 'il nuovo Di Maria', è un mancino naturale a cui piace giocare sulla fascia destra ed accentrarsi ma è in grado di giocare su tutta la trequarti offensiva. La Juventus ha battuto la concorrenza del Monaco ma ha dovuto aspettare molto per ufficializzarlo proprio perché non avrebbe potuto farlo se non avesse ottenuto il passaporto comunitario. La sua famiglia ha origini spagnole ed il giocatore è stato in Spagna in questo mese per ottenere le documentazioni necessarie per diventare comunitario.

Su Instagram ha espresso tutta la sua soddisfazione per il trasferimento alla Juventus postando la frase: "Felice di questo grande passo, grazie a tutti coloro che mi supportano e mi accompagnano sempre nei miei sogni.

Forza Juve".

Il mercato della Juventus

Matias Soulé è un acquisto per le giovanili ma la Juventus potrebbe essere una protagonista anche per il mercato della prima squadra. Si lavora infatti alle possibili cessioni di Rugani, Emre Can, Perin e Pjaca mentre in tema arrivi potrebbe arrivare un nuovo centrocampista di qualità che possa essere un'alternativa di Pjanic o al massimo integrarlo nel centrocampo a tre. Secondo le ultime indiscrezioni, piace Paredes del Paris Saint Germain (possibile scambio con Emre Can) ma non è escluso un acquisto a sorpresa. Si parla di una possibile sfida di mercato fra Inter e Juventus per Arturo Vidal del Barcellona.