L'Inter ha cominciato a lavorare con largo anticipo in vista della prossima sessione di Calciomercato. I nerazzurri, infatti, non vogliono perdere tempo e vogliono cercare di regalare al proprio tecnico Antonio Conte i rinforzi richiesti già nella prima metà di gennaio, senza così trascinarsi agli ultimi giorni. La rosa ha bisogno di rinforzi visto che ha evidenziato alcune carenze in questa prima parte della stagione, nonostante il primato in classifica con trentanove punti, a pari punti con la Juventus.

Gli infortuni hanno martoriato la squadra nerazzurra, in particolar modo a centrocampo. Proprio quel reparto potrebbe subire maggiori ritocchi, visti gli infortuni che hanno colpito Gagliardini, Vecino, Sensi e Nicolò Barella.

L'Inter starebbe accelerando per Kulusevski

Uno dei grandi obiettivi dell'Inter per gennaio potrebbe essere Dejan Kulusevski. Il fantasista svedese è la grande rivelazione di questa prima parte della stagione in Serie A. Arrivato in prestito al Parma dall'Atalanta, il classe 2000 sembrava dovesse partire in secondo piano, con Gervinho, Karamoh e Inglese i titolarissimi, ma le sue qualità e i tanti infortuni nel corso dell'anno hanno sovvertito le gerarchie.

Il calciatore gialloblù piace molto al tecnico nerazzurro Antonio Conte, anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare sia come mezzala che come seconda punta. Score importante il suo fino ad ora, dato che in sedici partite di campionato ha messo a segno quattro reti, l'ultima sabato al San Paolo decisiva contro il Napoli, e sei assist. Contro gli azzurri c'è stata la definitiva consacrazione visto che Kulusevski ha trascinato un Parma in piena emergenza, senza attaccanti, con Inglese ai box e Cornelius fermatosi a inizio primo tempo, alla conquista dei tre punti e a ridosso della zona europea a quattro punti dall'Atalanta sesta.

La possibile trattativa

Il Parma fino ad ora ha fatto muro, anche nelle dichiarazioni pubbliche. Ma la posizione in classifica potrebbe facilitare la cessione di Dejan Kulusevski. L'obiettivo, infatti, resta la salvezza e gli undici punti di vantaggio fanno stare abbastanza tranquilli i ducali. I gialloblù, comunque, non si priveranno del classe 2000 tanto facilmente con qualche mese di anticipo rispetto alla scadenza del prestito.

Per questo motivo Inter e Atalanta sono al lavoro in sinergia. Il club meneghino sarebbe pronto a mettere sul piatto Federico Dimarco, che al Parma ha già giocato lo scorso anno.

I bergamaschi, invece, sarebbero pronti ad offrire il prestito di Musa Barrow, che a Bergamo è chiuso da Muriel e Zapata. In questo modo D'Aversa avrebbe un centravanti di affidamento visti i problemi fisici di Inglese e Cornelius.