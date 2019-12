Il mese di gennaio potrebbe regalare interessanti trattative sul fronte Juventus: oltre a considerare alcune cessioni, utili per rimpinguare le casse bianconere e sistemare il bilancio, la Juventus potrebbe decidere di investire in difesa e a centrocampo. Potrebbe svilupparsi un asse di mercato con il Paris Saint Germain, che è interessata ad alcuni giocatori della Juventus. Come confermo il noto esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, si potrebbe sviluppare uno scambio che coinvolgerebbe due centrocampisti: il bianconero Emre Can, apprezzato dal tecnico del Paris Saint Germain Tuchel, e l'argentino Paredes, ritenuto l'alternativa ideale al regista della Juventus Pjanic.

Non solo a centrocampo, le trattative fra Juventus e Paris Saint Germain potrebbero riguardare anche il settore difensivo: protagonisti due degli esterni difensivi delle due squadre.

Da una parte Mattia De Sciglio, che piace molto al direttore tecnico della società francese Leonardo, e Thomas Meunier, esterno belga in scadenza di contratto a giugno 2020. Potrebbe esserci anche in questo caso lo scambio, ma in ogni caso la Juventus vorrà in aggiunta anche un'offerta cash.

I bianconeri valutano De Sciglio almeno 20 milioni di euro, non è considerato incedibile dalla società e quindi potrebbe lasciare Torino durante il calciomercato invernale.

La Juventus segue anche Kurzawa

Come conferma Pedullà, gennaio potrebbe regalare diverse trattative fra Juventus e Paris Saint Germain. Ma non è escluso che la Juventus possa lavorare su un altro terzino del Paris Saint Germain: parliamo in particolar modo di Leovyn Kurzawa, esterno sinistro della società francese in scadenza a giugno 2020. A riportare questa notizia è il Corriere dello Sport, anche perché, qualora dovesse trasferirsi De Sciglio al Paris Saint Germain, la Juventus dovrà necessariamente investire su un'alternativa ad Alex Sandro. In questa prima parte della stagione l'alternativa del nazionale brasiliano è stata proprio De Sciglio, che probabilmente si è disimpegnato meglio come terzino sinistro che da esterno destro.

Juventus, interesse per Emerson Palmieri

Si è parlato anche di un interesse bianconero per Emerson Palmieri, ma in tal caso la Juventus sarà costretta ad investire una somma importante per il nazionale italiano. Uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è invece sfumato ufficialmente: la punta ex Salisburgo Haaland ha firmato per il Borussia Dortmund. Una notizia sorprendente se consideriamo le società prestigiose che lo seguivano (su tutte Manchester United e Juventus). La società tedesca ha pagato la clausola di rescissione per acquistarlo dal Salisburgo da circa 20 milioni di euro.