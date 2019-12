La sfida di mercato fra Inter e Juventus potrebbe riguardare anche il mercato: secondo le ultime indiscrezioni lanciate dal Corriere della Sera le due società sarebbero pronte a sfidarsi per il centrocampista cileno Arturo Vidal. Quest'ultimo infatti sarebbe in 'guerra' con la società catalana per il mancato pagamento di alcuni bonus da parte del Barcellona, un evidente segnale di come il nazionale cileno voglia evidentemente lasciare la Spagna e magari ritornare in Serie A. Da una parte ci sarebbe l'Inter di Antonio Conte, suo ex tecnico alla Juventus che lo riaccoglierebbe a braccia aperte, dall'altra i bianconeri, che osservano interessati l'evoluzione della situazione.

I segnali che arrivano da Torino parlano di una Juventus che non sarebbe interessata al cileno ma è evidente che la società bianconera debba investire sulla mediana, considerando anche la probabile cessione di Emre Can.

Juventus, possibile sfida all'Inter per Vidal del Barcellona

Dopo Lukaku, anche Vidal potrebbe diventare motivo di 'scontro' fra Inter e Juventus. Non sarà però una trattativa semplice, se consideriamo che il Barcellona è pronta a chiedere una notevole somma per il suo cartellino.

Secondo il Corriere della Sera, l'Inter vorrebbe offrire un prestito con diritto di riscatto mentre la società catalana vorrebbe garantito l'obbligo di riscatto, magari con una dilazione di pagamento in più anni. La valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, una somma pesante se consideriamo che il nazionale cileno compirà 33 anni nel 2020. Di certo potrebbe svilupparsi l'ennesima sfida di mercato fra le dirigenza, con Marotta che dopo l'affare Lukaku con il Manchester United vorrebbe soffiare Vidal a Paratici.

Il mercato dell'Inter

Vidal resta evidentemente il nome più chiacchierato per il centrocampo dell'Inter ma la società di Suning è pronta a rafforzarsi in maniera massiccia durante il Calciomercato invernale. Serve infatti un esterno sinistro, piace Marcos Alonso del Chelsea anche se la società inglese chiede almeno 50 milioni di euro per lo spagnolo.

Difficile che l'Inter tratti con quella valutazione, una trattativa si potrebbe sviluppare solo sulla base di 25 milioni. Da valutare anche la posizione di Godin, il difensore centrale ha un contratto pesante (circa 7 milioni) e potrebbe decidere di ritornare all'Atletico Madrid, con Conte che adatterebbe D'Ambrosio nel ruolo di difensore centrale. Possibile che possa svilupparsi uno scambio con il Napoli con la punta Llorente che si trasferirebbe a Milano mentre il centrocampista offensivo Politano a Napoli. Gattuso infatti cerca un altro esterno per avere delle alternative importanti al 4-3-3.