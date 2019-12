Questa mattina, a Riad, i giocatori della Juventus hanno avuto alcuni importanti appuntamenti. Infatti, i bianconeri si sono divisi in due gruppetti: alcuni di loro hanno incontrato i media per presentare la sfida contro la Lazio, mentre un altro gruppo ha avuto modo di conoscere alcuni supporters juventini locali.

Fra i giocatori che hanno parlato con la stampa, c'è anche Paulo Dybala. Il numero 10 juventino ha spiegato che la Juventus sa come si gioca una finale: "Stiamo bene e siamo entusiasti, vogliamo giocare questa partita".

Il numero 10 juventino incontra i media

Nella notte la Juventus ha fatto il suo arrivo a Riad, dove domani (alle ore 17:45 italiane) sfiderà la Lazio nella finale di Supercoppa.

La giornata di oggi, per i bianconeri è ricca di impegni e già questa mattina, Paulo Dybala, Aaron Ramsey, Wojciech Szczesny e Danilo hanno partecipato al media day. I quattro bianconeri hanno avuto modo di presentare la gara contro la Lazio. In particolare Paulo Dybala si è soffermato sulla condizione psico-fisica della squadra, sottolineando che la Juve sta bene ed è vogliosa di giocare questa sfida: "È una finale e sappiamo cosa significa giocarla, daremo il meglio".

Infine, il numero numero 10 juventino ha parlato dei tifosi dell'Arabia Saudita: "Sono molto appassionati e gentili, mi sono sentito sempre a mio agio qui".

Le parole di Ramsey e di Sczcesny

Oltre, a Paulo Dybala, questa mattina, ha parlato coi media anche Aaron Ramsey. Il numero 8 juventino ha raccontato che tipo di emozioni sta vivendo a poche ore dalla sfida di Supercoppa: "Questa per me è la prima occasione per vincere qualcosa con la Juve, quindi sono molto emozionato". Il gallese ha anche analizzato la gara contro la Lazio e ha sottolineato che la Vecchia Signora sta andando bene, ma sicuramente i biancocelesti sono un avversario forte. Dunque la Juve sa che dovrà dare tutta sè stessa per avere la meglio sui capitolini. Secondo Ramsey: "Sarà una partita difficile in cui dovremo concentrarci sulle nostre qualità".

Alle parole del numero 8 juventino si sono aggiunte anche quelle di Wojciech Szczesny. Il portiere della Juve parlando con la stampa ha messo in evidenza come, in questo momento, la Lazio sia una delle migliori squadre italiane, ma lui crede nelle potenzialità della Vecchia Signora: "Abbiamo fiducia, ma sappiamo che dovremo dare il massimo", ha detto l'estremo difensore polacco.

Questo pomeriggio, invece, Maurizio Sarri e i suoi ragazzi si alleneranno per preparare nei minimi dettagli la partita di domani e, probabilmente, il tecnico proverà la formazione che poi schiererà contro i biancocelesti.