Tutto il mercato del Parma ruota intorno a Kulusevski, ma i dirigenti sono già a caccia di altre stelline, prime su tutte Proveda e Borrelli. Il talentino prodigio attualmente in gialloblu è nel mirino di club importanti come Inter, Juventus e Manchester United. Il Direttore Sportivo Faggiano ha detto più volte di voler fare di tutto per trattenerlo almeno fino a giugno, ma molto dipenderà dall’Atalanta, proprietaria del cartellino. Nei giorni scorsi c’è stato un incontro tra Marotta e i dirigenti bergamaschi per bloccare il giocatore in vista del Calciomercato estivo.

Sarebbe lo scenario ideale per i ducali che continuerebbero ad avere a disposizione il proprio gioiello voluto fortemente in estate da D’Aversa.

Nel caso in cui invece l'Atalanta dovesse cedere alle lusinghe delle "grandi" già a gennaio, i ducali avrebbero chiesto un importante indennizzo economico. La partita è aperta, i colloqui continueranno anche nei prossimi giorni, la telenovela è destinata dunque a durare almeno fino alla fine del prossimo mese.

Parma: intriga il giovane Proveda del Manchester City

Una volta risolta la delicata questione Kulusevski, il Parma dovrà trovare il sostituto. A gennaio sarebbe difficile riuscire a pescare un altro jolly del genere, mentre per la prossima estate c’è un nome che intriga e non poco, quello di Ian Proveda, ala destra di proprietà del Manchester City. Alto solo un metro e sessantasette centimetri, ha nella tecnica individuale e nella velocità le sue armi migliori. Armi che a soli 19 anni, è nato nel febbraio 2000, sta mettendo in mostra nella squadra giovanile dei citizens. Per lui in questa stagione 4 presenze e 2 reti nella Youth League, la Champions dei settori giovanili. Ed è proprio durante questa competizione che gli osservatori del Parma lo avrebbero intercettato e messo al centro del mirino.

Le relazioni su di lui sono ottime, non a caso ha vestito la maglia dell’Inghilterra con tutte le selezioni giovanili a partire dal'Under 15 e fino all'Under 20. Di lui si parla un gran bene e l’occasione di mercato sarebbe davvero ghiotta. Proveda potrebbe infatti arrivare in Emilia a parametro zero visto che il suo contratto con il Manchester City scade la prossima estate. La sensazione è che per il ragazzo non si farà un’offerta a gennaio e si aspetteranno sviluppi sul suo futuro fino a febbraio quando potrà iniziare la trattativa escludendo l'ostacolo del club britannico. Sul giocatore, secondo il sito ParmaToday, ci sarebbero anche Bologna e Torino, al momento però indietro nella corsa.

Calciomercato Parma: piace il baby bomber Borrelli

I giovani saranno quindi al centro del calciomercato della Parma nelle prossime due sessioni.

Il secondo nome che intriga e non poco dalle parti del Tardini è quello di Gennaro Borrelli volto nuovo del Pescara in serie B. Attaccante centrale di oltre un metro e novanta, la sua stagione è iniziata con due reti in due gare con la Primavera, poi il passaggio in prima squadra con una rete in 11 presenze. Giovanissimo, anche lui ha solo 19 anni, e già protagonista con l’Italia Under 20 è uno degli osservati speciali di Faggiano che potrebbe anche farsi sotto a gennaio. Molto dipenderà però dalle condizioni di Inglese e Cornelius, spesso ai box. Se i due recupereranno dagli infortuni sarebbe probabilmente inutile acquistare già nel prossimo mese un nuovo centravanti.

Attenzione però perché su un prospetto così interessante potrebbero inserirsi altre squadre e così il Parma avrebbe già pronto un piano per non farselo sfuggire anticipando la concorrenza. Al Pescara potrebbe essere offerto uno tra Siligardi e Sprocati, entrambi profili che piacciono al club cadetto. I due giocatori con il rientro di Karamoh atteso per metà gennaio tornerebbero agli ultimi posti delle gerarchie di D’Aversa e potrebbero essere ceduti per cercare il rilancio. Prima Kulusevski, poi Proveda e Borrelli, il Parma prende la via dei giovani.