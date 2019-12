Questa notte la Juventus ha fatto il suo arrivo a Riad, in Arabia Saudita. I bianconeri sono arrivati in hotel alle 2:36 ora locale e oggi vivranno un'altra intensa giornata poiché è in programma l'allenamento della vigilia del match contro la Lazio che assegnerà la Supercoppa Italiana. Questo trofeo porterà nelle casse dei due club diversi introiti. Infatti, la Lega di Serie A ha trovato un accordo secondo cui tre delle cinque sfide di Supercoppa in programma tra il 2018 e il 2022 dovranno essere disputate in Arabia Saudita.

Dopo le due edizioni di Gedda e Riad, dunque ne resta ancora una da disputare nel ricco paese asiatico.

La Supercoppa 2019 farà entrare nelle casse di Juventus, Lazio e della Lega di Serie A una cifra pari a 7,5 milioni, che ovviamente andranno suddivisi tra le tre parti in causa.

La Juve incasserà 3,375 milioni

La Juventus domenica 22 gennaio sfiderà la Lazio per la gara valida per la Supercoppa italiana 2019. Questa partita, per i bianconeri è molto importante visto che assegna il primo trofeo della stagione, ma consentirà al club di poter incassare anche una cifra molto significativa.

Infatti, la Supercoppa porterà nelle casse juventine 3,375 milioni. La stessa cifra la incasserà la Lazio, mentre la Lega Serie A otterrà 750.000 mila euro. Le somme ricevute dai due club e dalla lega del campionato italiano ammonteranno a 7,5 milioni.

Una maglia speciale per i bianconeri

Nella giornata di ieri, la Juventus ha annunciato che i giocatori, domenica nella sfida di Supercoppa, indosseranno una maglia speciale. Infatti, i nomi dei calciatori juventini saranno scritti con i caratteri arabi. Queste casacche speciali sono state messe in vendita in edizione limitata ed era possibile acquistare quelle di Cristiano Ronaldo, Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini. Le maglie sono andate sold out in poche ore nonostante il prezzo fosse di 250 euro.

Intanto questa mattina, i giocatori juventini si sono dedicati ad alcune attività speciali.

Infatti, a Riad è andato in scena un incontro tra Federico Bernardeschi, Blaise Matuidi e David Trezeguet e un gruppetto di fortunati tifosi juventini.

Alle ore 14 (ora italiana), invece, ci sarà la conferenza stampa di Maurizio Sarri. Il tecnico juventino presenterà la sfida di domani e sicuramente i cronisti gli chiederanno lumi sulla formazione che schiererà contro la Lazio, ma difficilmente l'allenatore si sbilancerà. Anche perché la Juventus si allenerà solo nel pomeriggio e in questa seduta Maurizio Sarri scioglierà gli ultimi dubbi e farà le ultime prove tattiche. Perciò solo domani a poche ore dal fischio d'inizio della sfida si conosceranno le scelte di Sarri.